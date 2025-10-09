Blanár víta zhodu medzi Izraelom a Hamasom na prvej fáze Trumpovho mierového plánu

Slovenská republika víta správu o dosiahnutí zhody medzi Izraelom a Hamasom na implementácii prvej fázy mierového plánu pre pásmo Gazy, ktorý predstavil prezident Spojených štátov amerických Donald Trump. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár.
Vníma to ako významný krok
„Vnímame to ako významný krok smerom k ukončeniu konfliktu, zmierneniu utrpenia civilného obyvateľstva a odstráneniu hrozieb teroristických útokov. Už na začiatku, keď bol 20-bodový mierový plán pre pásmo Gazy predstavený, sme ho podporili, pretože sme ho vnímali ako veľkú šancu zastaviť neakceptovateľné krviprelievanie, ktoré si už vyžiadalo desiatky tisíc civilných obetí, a zároveň prispieť k prepusteniu všetkých zostávajúcich rukojemníkov zadržiavaných Hamasom,“ povedal minister.
Ocenil, že došlo k zhode medzi oboma stranami, ktorá vytvára priestor pre konkrétne kroky smerujúce k obnoveniu mierového procesu a zlepšeniu katastrofálnej humanitárnej situácie v regióne. Dodal, že Slovenská republika je pripravená byť konštruktívnou súčasťou spoločného úsilia, ktoré má za cieľ obnoviť mierový proces a zabezpečiť bezpečnosť všetkým obyvateľom blízkovýchodného regiónu.
Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) uviedol, že správy o dosiahnutí dohody na ukončení vojny v Gaze prinášajú nádej po dvoch rokoch utrpenia a neistoty.
„Každý krok smerujúci k mieru je krokom k záchrane ľudských životov. Slovenská republika podporuje úsilie o trvalý mier, spravodlivosť a bezpečnosť pre všetkých obyvateľov regiónu. Ľudia v Gaze aj v Izraeli si zaslúžia žiť v mieri,“ vyjadril sa Raši.
Prepustenie rukojemníkov a väzňov
Izrael a Hamas sa dohodli na prímerí v Pásme Gazy, vďaka ktorému by sa v priebehu niekoľkých dní mohli dostať na slobodu zostávajúci žijúci rukojemníci. Dohoda je významný krok k ukončeniu vojny, ktorá si vyžiadala desaťtisíce obetí a rozpútala humanitárnu krízu.
Dohoda, ktorá má byť podpísaná vo štvrtok, tiež vyzýva Izrael na prepustenie stoviek palestínskych väzňov, ako aj na urýchlenie pomoci pre Pásmo Gazy po viac ako dvoch rokoch vojny, ktorú začal bezprecedentný útok Hamasu na Izrael v októbri 2023.
Palestínska militantná skupina Hamas prepustí všetkých rukojemníkov, zatiaľ čo Izrael stiahne svoje jednotky späť na dohodnutú líniu, vyhlásil americký prezident Donald Trump po tom, čo rokovania v Egypte o jeho 20-bodovom mierovom pláne viedli k dohode.