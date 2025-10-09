Mier na Ukrajine v troskách: Putinova a Trumpova nádej na dohodu podľa Ruska zmizla v nenávratne

Rusko v stredu uviedlo, že impulz smerujúci k dosiahnutiu mierovej dohody na Ukrajine po augustovom samite prezidentov Vladimira Putina a Donalda Trumpa na Aljaške takmer úplne vymizol, čím sa znižujú nádeje na rýchle ukončenie viac ako trojročnej vojny.
Frustrácia z Putinovej neochoty
Obaja lídri sa stretli na leteckej základni v meste Anchorage, no nedosiahli žiadnu dohodu o ukončení bojov. Diplomatické snahy odvtedy stagnujú, pričom Moskva a Kyjev si navzájom zasadzujú smrteľné útoky a Rusko sa ďalej snaží postupovať na fronte.
Zelenskyj varuje Rusko: Ukončite vojnu alebo utekajte do bunkra
Trump vyjadril rastúcu frustráciu z Putinovej neochoty prijať dohodu a minulý mesiac povedal, že je „veľmi sklamaný“ z ruského vodcu. „Bohužiaľ, musíme priznať, že silný impulz vytvorený v Anchorage v prospech dohôd takmer zmizol,“ povedal podľa ruských štátnych agentúr ruský námestník ministra zahraničia Sergej Riabkov.
„Vojna do posledného Ukrajinca“
Riabkov obvinil Európu z patovej situácie, tvrdiac, že chce viesť „vojnu do posledného Ukrajinca“. Trump sa po návrate do Bieleho domu snažil vystupovať ako neutrálny sprostredkovateľ, no nepodarilo sa mu získať od Kremľa významné ústupky. Neskôr vo svojom postoji k Moskve pritvrdil, pričom vyjadril sympatie Ukrajine a podporil jej snahy o návrat okupovaných území s pomocou Európy a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).
Putin sa vyhráža Amerike. Tomahawky pre Ukrajinu zničia všetko
Minulý mesiac americký viceprezident JD Vance uviedol, že Washington zvažuje dodávky rakiet dlhého doletu Tomahawk na Ukrajinu, čo Putin označil za „úplne novú úroveň eskalácie“. Riabkov varoval, že takéto dodávky by mali „vážne“ dôsledky a vyzval Washington na prehodnotenie rozhodnutia. Vzťahy medzi USA a Ruskom sa podľa Riabkova „rozpadávajú na svojich základoch“ a za to sú podľa neho zodpovední Američania.