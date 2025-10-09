Tomahawky pre Ukrajinu: Mohli by americké rakety zmeniť priebeh vojny?

Od septembra sa vedie diskusia o tom, či Spojené štáty nakoniec dodajú Ukrajine rakety dlhého doletu Tomahawk. Experti tvrdia, že tieto zbrane, ak ich Ukrajina dostane, jej umožnia zasiahnuť vojenské ciele hlboko na ruskom území a zvýšia tlak na ruského vodcu Vladimira Putina. Tým by Kyjev získal silnejšiu pozíciu v budúcich mierových rokovaniach. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Americký prezident Donald Trump v utorok povedal, že je blízko k rozhodnutiu, či poskytne Kyjevu tieto strely. „V podstate som sa už takmer rozhodol. Myslím, že chcem najskôr zistiť, na čo ich plánujú použiť a kam ich vlastne pošlú. Musím sa na to opýtať,“ povedal Trump. Zatiaľ Ukrajina útočí na ciele hlboko v Rusku najmä dronmi vlastnej výroby s dlhým doletom. Tie však unesú len desiatky, nie stovky kilogramov výbušnín.
Putin oklamal Trumpa a ukázal ho ako slabého
„Ak Ukrajina získa veľké množstvo týchto rakiet, pre Rusko to bude ťažká situácia. Tomahawky by zasiahli rozsiahle územie s viacerými dôležitými cieľmi, čo by Ukrajine umožnilo spôsobiť väčšie škody,“ povedal pre Kyiv Independent analytik fínskej skupiny Black Bird Group Emil Kastehelmi.
Už samotná debata o možných dodávkach vyvolala v Rusku ostré reakcie. Putin v nedeľu povedal, že dodávky rakiet Ukrajine by „zničili vznikajúce pozitívne trendy“ vo vzťahoch medzi USA a Ruskom.
Mohli by Tomahawky zmeniť priebeh vojny?
Otázkou zostáva, či ich Washington skutočne pošle. Aj keď už samotná možnosť ich dodania mala istý vplyv, nasadenie týchto zbraní by priebeh vojny zo dňa na deň nezmenilo. „Žiadny zbraňový systém sám o sebe nebýva zvyčajne prelomový. Ide skôr o väčšiu dynamiku,“ povedal Kastehelmi.
Jednou z kľúčových otázok podľa neho zostáva, koľko rakiet by Ukrajina dostala a či by ich dokázala dopĺňať, keby sa zásoby minuli. Justin Bronk z Britského Kráľovského inštitútu ozbrojených síl súhlasí, že Tomahawky môžu na Rusko vyvinúť tlak, ale nie sú to „zázračné strely“. „Tomahawky možno zneškodniť rovnako ako iné riadené strely, a preto je nepravdepodobné, že by samy o sebe priniesli strategický zvrat vo vojne, ktorá trvá už štvrtý rok,“ povedal Bronk.
Ich dopad sa však nemusí prejaviť len na bojisku. „Je možné, že USA chcú ukázať Rusku, že mu vedia spôsobiť reálnu škodu, ak sa nebudú správať primerane. Tomahawk je jeden z najlepších politických vyjadrení na presadenie tejto myšlienky. Mohol by slúžiť ako vyjednávací nástroj, keď sa Spojené štáty pokúsia presvedčiť Rusko, aby uzavrelo dohodu o prímerí – a neskôr možno aj mierovú dohodu,“ povedal Kastehelmi.