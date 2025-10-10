Biely dom: Opomenutie Trumpa pri Nobelovej cene za mier je uprednostnením politiky pred mierom

Od návratu do Bieleho domu Trump opakovane tvrdí, že si zaslúži Nobelovu cenu za úlohu, ktorú zohral pri riešení viacerých konfliktov. Podľa pozorovateľov však tieto tvrdenia výrazne preháňajú.
Biely dom v piatok ostro skritizoval Nórsky Nobelov výbor po tom, ako udelil Nobelovu cenu za mier venezuelskej opozičnej líderke a aktivistke za demokraciu Maríi Corine Machadovej a prehliadol amerického prezidenta Donalda Trumpa.

„Nobelov výbor dokázal, že uprednostňuje politiku pred mierom. Prezident Trump bude aj naďalej uzatvárať mierové dohody, ukončovať vojny a zachraňovať životy. Má srdce humanistu a nikdy nebude nikto ako on, kto dokáže hory prenášať silou svojej vôle,“ napísal na mikroblogovacej sieti X riaditeľ komunikačného odboru Bieleho domu Steven Cheung.

Od návratu do Bieleho domu Trump opakovane tvrdí, že si zaslúži Nobelovu cenu za úlohu, ktorú zohral pri riešení viacerých konfliktov. Podľa pozorovateľov však tieto tvrdenia výrazne preháňajú. Americký prezident deň pred oznámením mena laureáta Nobelovej ceny za mier opäť zopakoval, že si ju zaslúži. Povedal, že tento týždeň pomohol sprostredkovať prvú fázu prímeria v Pásme Gazy a že ide už o ôsmu vojnu, ktorú ukončil.

„Čokoľvek urobia, je v poriadku. Viem jedno: Nerobil som to kvôli tomu, robil som to preto, aby som zachránil mnoho životov,“ dodal vo štvrtok Trump.

