Laureátka Nobelovej ceny za mier Machadová venovala ocenenie Trumpovi

Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová v piatok venovala svoju Nobelovu cenu za mier ľuďom Venezuely. Ocenenie tiež venovala americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za jeho „rozhodujúcu podporu“ prodemokratickému hnutiu v jej krajine.
„Túto cenu venujem trpiacemu venezuelskému ľudu a prezidentovi Trumpovi za jeho rozhodnú podporu našej záležitosti!“ napísala na mikroblogovacej sieti X Machadová. „Sme na prahu víťazstva a dnes, viac než kedykoľvek predtým, počítame s prezidentom Trumpom, ľuďmi Spojených štátov, národmi Latinskej Ameriky a demokratickými krajinami sveta ako s našimi hlavnými spojencami pri dosahovaní slobody a demokracie,“ dodala.
Machadová podporila Trumpovu pokračujúcu kampaň vojenského nátlaku na venezuelského vodcu Nicolása Madura vrátane rozsiahleho nasadenia amerického námorníctva v blízkosti Venezuely. Označila ju za „nevyhnutné opatrenie“ na dosiahnutie demokratickej transformácie krajiny.
Podľa predsedu Nórskeho Nobelového výbor bola Machadová ocenená „za jej neúnavnú prácu na podpore demokratických práv ľudí vo Venezuele a za jej boj za spravodlivý a mierový prechod od diktatúry k demokracii“.