Vojenské cvičenia majú ukázať pripravenosť krajiny a odradiť USA od prípadnej agresie, povedal kubánsky prezident

Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel v sobotu dohliadal na vojenské cvičenia, na ktorých sa zúčastnila tanková jednotka kubánskych ozbrojených síl. Podľa neho tieto cvičenia majú ukázať pripravenosť krajiny a odradiť Spojené štáty od prípadnej agresie.
„Najlepší spôsob, ako zabrániť agresii, je, aby si imperializmus uvedomil cenu útoku na našu krajinu,“ uviedol v sobotu Díaz-Canel.
Tieto vojenské cvičenia sú súčasťou príprav krajiny „v rámci strategickej koncepcie vojny celého národa“. Tento termín vláda Kuby používa na mobilizáciu civilného obyvateľstva v prípade ozbrojeného konfliktu.
Kuba sa pripravuje na vojnový stav s USA, v sobotu zasadal jej hlavný obrannobezpečnostný výbor
Americký prezident Donald Trump tento mesiac varoval, že Kuba „padne“, a vyzval Havanu, aby „uzavrela dohodu“, inak zaplatí cenu podobnú Venezuele. USA 3. januára zaútočili na venezuelskú metropolu Caracas, pričom elitné americké vojenské jednotky zajali venezuelského diktátora Nicolása Madura a jeho manželku. Pri útoku zahynulo 32 kubánskych vojakov, z ktorých niektorí patrili k Madurovej osobnej ochranke. Venezuela bola kľúčovým spojencom Kuby. Trump vyhlásil, že zastaví dodávky ropy a finančnú podporu z Venezuely, ktoré doteraz podporovali kubánsku ekonomiku.