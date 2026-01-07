Po venezuelských problémoch sa Mexiko stalo kľúčovým dodávateľom ropy na Kubu

Mexická prezidentkaClaudia Sheinbaumová v stredu uviedla, že Mexiko sa stalo hlavným dodávateľom ropy pre Kubu, keďže jej tradičný partner Venezuela zápasí s dôsledkami amerických sankcií.
„Mexiko sa jednoznačne stalo hlavným dodávateľom,“ povedala mexická prezidentka, no dodala, že Mexiko neposiela Havane, ktorá sa musí spoliehať na lacné dodávky od svojich spojencov, aby prežila americké embargo, viac ropy než v minulosti.
Mexická prezidentka Sheinbaumová vyhlásila, že Ameriky nepatria nikomu, ako si myslí Trump
Ekonomický denník The Financial Times (FT) v utorok informoval, že mexický export ropy na Kubu v roku 2025 prekonal venezuelský. Washington minulý víkend zosadil venezuelského prezidenta a požaduje kontrolu nad vývozom tamojšej ropy.
Sheinbaumová odmietla potvrdiť informácie FT s tým, že ešte nemá k dispozícii relevantné údaje od štátnej ropnej spoločnosti Pemex. Dodala však, že Mexiko posiela ropu na Kubu dlhé roky z rôznych dôvodov, či už na základe exportných kontraktov, alebo ako „humanitárnu pomoc“.
Mexiko dlhodobo odmieta zverejniť detaily kontraktov s Kubou či spôsob, akým Havana za ropu platí. Venezuela pod ľavicovým vedením od roku 2000 dodávala Kube lacnú ropu výmenou za kubánskych lekárov a učiteľov.
Z dôvodu dlhodobej energetickej krízy Kuba so svojou 10-miliónovou populáciou zaznamenala od roku 2024 päť masívnych výpadkov elektriny, tzv. „blackoutov“, pričom krátkodobé výpadky sú na dennom poriadku.