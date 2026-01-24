Dnes je to Grónsko, zajtra to môže byť Kuba, Trump je podľa Danka nevyspytateľným partnerom pre Európu

Dnes je to Grónsko, zajtra to môže byť Kuba. Americký prezident Donald Trump je pre Európu nevyspytateľným partnerom. Uviedol to predseda Slovenskej národnej strany (SNS)Andrej Danko v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.
Reagoval tak na prehodnotenie slov Trumpa, ktorý na ekonomickom fóre v Davose vyhlásil, že neobsadí Grónsko vojenskou silou. Dovtedy však túto možnosť pripúšťal. Danko pripomenul svoje nadšenie, keď mal Bidena vystriedať na poste prezidenta Trump.
„Tie jeho vyhlásenia, že skončí vojnu na Ukrajine som bral vážne. Bol som si vedomý toho, že Amerika má vplyv na konflikt na Ukrajine. Do toho prišli ekonomické záujmy a hovorí sa aj o prepojenosti nejakých firiem na ľudí blízkych Trumpovi,“ povedal Danko s tým, že politický svet sa zbláznil.
Danka znepokojuje aj dohoda Trumpa so šéfom NATO Markom Ruttem ohľadom Grónska a arktickej oblasti. Jedna vec je podľa predsedu národniarov bezpečnosť, ale NATO podľa nie je ekonomický celok.
„Neviem čo v takejto dohode s NATO majú robiť nerastné bohatstvá. Už som bol zhrozený z toho, ako sa dohodla Amerika s Ukrajinou na ťažbe nerastného bohatstva. Nerastné bohatstvo je niečo sväté v každej ústave a patrí ľudu a národu,“ povedal Danko a dodal, že americký prezident je nevyspytateľným partnerom pre Európu.
Preto Danko nesúhlasí s tým, aby sa išlo do partnerstva s Amerikou pri výstavbe atómovej elektrárne. Súčasne cení, že sa premiér Robert Fico stretne aj s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. „Myslím si, že keď nemôžeme stavať elektrárne s Rusmi, čo by som bol najradšej, tak poďme sa radšej baviť aj s Francúzmi,“ dodal predseda SNS.