V Karibiku prituhuje. Čína je pripravená brániť Kubu pred americkým hrozbami

Čína v utorok prisľúbila Kube podporu a pomoc v čase stupňujúcich sa hrozieb zo strany Spojených štátov, ktoré pred niekoľkými týždňami odstránili kľúčového spojenca Havany vo Venezuele Nicolása Madura.
Peking a Havana sú dlhoročnými socialistickými partnermi a Čína dlhodobo odmieta americké ekonomické embargo voči ostrovu. Napätie sa tento mesiac vystupňovalo po tom, čo americký prezidentDonald Trump vyhlásil, že Kuba „je pripravená padnúť“. Varoval tiež, že Havana musí „uzavrieť dohodu“, inak dopadne ako Venezuela, ktorej bývalý líderMaduro bol 3. januára zajatý a odvezený do USA, kde čelí obvineniam z podpory drogových kriminálnych aktivít.
Kubánski tankisti sa cvičia, aby odradili USA od prípadnej agresie
„Čína vyjadruje hlboké znepokojenie a nesúhlas s krokmi Spojených štátov voči Kube,“ uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun. Vyhlásil, že USA by mali „prestať podkopávať mier a stabilitu v regióne“ a „okamžite zrušiť blokádu a sankcie voči Kube“. Dodal, že Peking bude Kube „naďalej poskytovať maximálnu možnú podporu a pomoc“.
Podľa portálu Politico zvažuje americká administratívanámornú blokádu, ktorá by zastavila všetok dovoz ropy na Kubu. Zdroj oboznámený s plánom uviedol, že priškrtenie energetických dodávok „môže režim zabiť.“
Kubánsky prezidentMiguel Díaz-Canel v sobotu osobne dohliadal na vojenské cvičenia, ktoré označil za odstrašujúci signál pred možnou agresiou zo strany USA.