Tradičné kyjatické hračky budú mať vlastný prezentačný priestor

V obci Kyjatice v okrese Rimavská Sobota sú opäť bližšie k aktívnemu uchovávaniu a prezentácii výnimočného kultúrneho dedičstva. Stará kyjatická škola našla svoje nové poslanie, prešla čiastočnou rekonštrukciou a bude slúžiť ako nový domov pre kyjatické hračky, ktoré sú zapísané aj v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Čiastočnou rekonštrukciou starej školy sa vytvoril priestor pre prvých účastníkov workshopov výroby kyjatických hračiek a ozdôb. Rekonštrukcia, ktorá je rozdelená do etáp, tak vytvorí nový bod záujmu a zatraktívni ponuku kultúrneho cestovného ruchu v regióne Gemer a Malohont.

Kyjatické hračky, pochádzajúce z obce Kyjatice v gemersko-malohontskom regióne, sú známe vďaka dlhoročnej tradícii ich výroby a ich originálnemu zdobeniu geometrickými tvarmi. Prvé hračky sa vyrábali začiatkom 19. storočia a zdobili sa motívmi prevzatými z dekorácie nábytku. Typické sú koníky, kohútiky, prasiatka a iné domáce zvieratá. Výroba hračiek, ktorá bola v čase najväčšej slávy významným zdrojom príjmu miestnych obyvateľov, zažila útlm po roku 1918. V súčasnosti ju na Slovensku oživujú len štyria výrobcovia. Jedným z nich je Ladislav Hedvigi, ktorý má jasný cieľ a plán, ako uchovávať toto tradičné remeslo. Podľa jeho slov: „V skoro dvestoročnej škole by som chcel postupne vytvoriť priestor pre živú expozíciu hračiek, kde by si ich návštevníci mohli vyskúšať a tiež spoznať, v akom prostredí sa učilo kedysi. Veľmi sa teším, že sa nám podarilo úspešne realizovať rekonštrukciu verandy, ktorá tvorila neoddeliteľnú súčasť budovy školy. Vytvorili sme tu priestor pre workshopy zamerané na oboznámenie sa s týmto remeslom tradičným pre región.“

Projekt zapadá do strategického nastavenia Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý sa snaží vyvíjať aktivity smerujúce k rozvoju cestovného ruchu, pretože je príležitosťou pre rozvoj regiónov a pre stimuláciu ekonomickej aktivity miestnych. Stará škola v Kyjaticiach našla svoje nové uplatnenie, poskytuje priestor miestnym a priestor pre uchovávanie a prezentáciu vzácnych tradícií.

Tento projekt navyše rozširuje turistickú ponuku obce. Dnes sa môže obec pýšiť okrem starej školy, do ktorej postupne vdychujú nový život, aj archeoskanzenom a stredovekým kostolom, ktorý vďaka unikátnej freskovej výmaľbe získal spolu s ďalšími 11 kostolmi v regióne Značku Európske Dedičstvo.

Revitalizácia starej školy s cieľom prezentácie tradičných kyjatických hračiek je proces, ktorému sa dlhodobo venujú miestni a bez ich entuziazmu a vytrvalosti by nenapredoval. „Oceňujem nasadenie miestnych, ktorí venujú veľmi veľa svojho času tomu, aby zachovali toto jedinečné kultúrne dedičstvo. A som veľmi rád, že aj oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer a Banskobystrický samosprávny kraj vnímajú význam kultúry ako špecifického rezprezentačného prvku a podporujú tieto aktivity.“ uviedol Roman Malatinec, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja pre kultúru. „Verím, že aj naďalej budeme spájať sily, aby sme budovu starej školy vybudovali do finálnej podoby. Určite k tomu prispeje aj finančný príspevok 30 000 eur na strechu tohto objektu, ktorý sme vyrokovali počas výjazdového rokovania vlády SR v tomto regióne“ doplnil Roman Malatinec.

Základom celej rekonštrukcie bola precízna projektová dokumentácia rekonštrukcie objektu starej školy – „jednotriedky”, ktorá už chátrala. Projektovú dokumentáciu sa podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. prostredníctvom členského príspevku v oblastnej organizácii cestovného ruchu Gemer. Keďže ide o finančne náročnú a komplexnú obnovu, projekt revitalizácie bol rozdelený do viacerých etáp. Jednou z nich bola rekonštrukcia verandy. Pre nevyhovujúci stav verandy musela byť rekonštrukcia uskutočnená od základov. Podarilo sa to aj vďaka viac než úspešnej verejnej zbierke cez StartLab, ktorej cieľom bolo získať 15 000 € na uskutočnenie rekonštrukcie. Dokončenie a finalizácia do podoby takej, aby sa tu mohli privítať prví návštevníci a uskutočniť prvé workshopy, sa podarilo zrealizovať opäť vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúre BBSK, n.o. vo výške 5400 eur.

