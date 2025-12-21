Telové kamery, nové autá aj výzbroj. Ministerstvo Šutaja Eštoka investovalo do polície milióny eur

Slovenskí policajti už majú k dispozícii 627 telových kamier. Pre médiá to povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s tým, že v tomto projekte chce pokračovať aj v roku 2026. V tejto súvislosti zdôraznil, že kamery neslúžia ako nástroj špehovania policajtov, ale sú aj pre nich prostriedkom ochrany, keďže prichádzajú do kontaktu s rôznymi kriminálnymi živlami.
„Doplnili sme uniformy, výstroj, policajtom sme kúpili zásahovú obuv, tričká, polokošele, opasky, šiltovky,“ zdôraznil ďalej na margo roku 2025 minister. Momentálne sa podľa neho pre políciu obstaráva moderná výzbroj, prístroje na nočné videnie, termovízie, samopaly alebo tasery (paralyzéry). Policajti tiež v tomto roku dostali 346 nových služobných áut, pričom hodnota vozidiel predstavuje viac ako 15 miliónov eur.
Pokiaľ ide o policajné budovy, ministerstvo vnútra v tomto roku podľa Šutaja Eštoka ukončilo 23 rekonštrukcií a ďalších 23 je rozbehnutých. „Tak, aby boli na úrovni 21. storočia,“ doplnil minister s tým, že na rekonštrukcie už bolo vynaložených viac ako 23 miliónov eur a ďalších 30 miliónov je ešte plánovaných.