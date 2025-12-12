V prípade nákupu dronov pre Ukrajinu, v ktorom figuruje aj český herec Ondřej Vetchý, nebol nik zadržaný

Double exposure of Flag of Ukraine and quadcopter drone aerial camera
Foto: ilustračné, www.gettyimag
Po štvrtkovom zásahu českej vojenskej polície týkajúcom sa združenia Skupina D, ktoré v rámci projektu Nemesis organizuje zbierky a dodávky dronov na Ukrajinu, nebolo vznesené žiadne obvinenie. Informuje o tom web Novinky.cz.

Všetky osoby, o ktoré sa kriminalisti zaujímali, sú na slobode, potvrdil v piatok hovorca Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe.

Nikto nebol zadržaný

Podľa zistení českého portálu nebol nikto ani zadržaný, hoci advokát firmy FPV Space, dodávateľa dronov pre Skupinu D, pôvodne po zásahu informoval, že polícia zadržala troch ľudí spojených so spoločnosťou – bývalého vojenského policajta, niekdajšieho príslušníka českého vojenského spravodajstva a účtovníčku firmy. Podľa dôveryhodného zdroja však nikto z nich zadržaný nebol a polícia vykonala len domové prehliadky a výsluchy bez vznesenia obvinenia.

„Vec sa naďalej preveruje, k žiadnemu obvineniu konkrétnych osôb nedošlo a nikto nebol ani zadržaný,“ uviedol hovorca štátneho zastupiteľstva. Dodal, že policajti teraz vyhodnocujú dôkazy zaistené pri štvrtkových prehliadkach a pripravujú sa na výsluchy svedkov.

Podozrenia z účasti v organizovanej zločineckej skupine

Advokát dodávateľskej firmy Radek Ondruš vo štvrtok uviedol, že prípad sa týka podozrení z účasti na organizovanej zločineckej skupine, podvodu a porušenia predpisov o kontrole vývozu tovaru a technológií dvojitého použitia. Podľa dôveryhodného zdroja sa však preverovanie týka výlučne podozrenia z podvodu, pri ktorom v prípade obvinenia hrozí trest až desať rokov.

Podľa spoluzakladateľa združenia Mikuleckého preveruje vojenská polícia celý proces dodávok dronov na Ukrajinu – od nákupu a úprav až po transport. Zaujíma ju najmä finančná stránka projektu Nemesis, do ktorého prispievajú tisíce darcov z celej krajiny.

Združenie Skupina D, ktorého spoluzakladateľom a predsedom je známy český herec Ondřej Vetchý, od svojho vzniku vybralo vo verejných zbierkach stovky miliónov českých korún.

