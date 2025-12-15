Liberáli rozložili pred Prezidentským palácom obrovský transparent s nápisom „Mafia“ – VIDEO

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) rozložila na zem pred Prezidentským palácom obrovský transparent s nápisom „Mafia“. Ako vysvetľuje vo videu na sociálnej sieti poslanec za SaS Alojz Hlina, postoj prezidenta Petra Pellegriniho bude teraz kľúčový.
„To, že parlament schválil Gašparovu mafiánsku doložku do Trestného zákona, je neskutočná vec, a nám sa treba brániť. Musíme chrániť našu krajinu, povedzme si pravdu, pred mafiou. Musíme sa rozhodnúť, či chceme už naozaj mafiánsky štát potvrdený aj v zákonoch, alebo sme stále – a verím, že budeme – demokratickou krajinou,“ povedal Hlina. S bannerom mieni SaS chodiť aj po iných slovenských mestách a ľudia sa naň budú môcť vyjadriť a podpísať ho.
Mafia má dnes podľa Hlinu drahé obleky, zástupy drahých právnikov a prístup do parlamentu. „Ovláda poslancov koalície, ktorí ako vyplašené ovečky zahlasujú podľa želania mafie. Ja som sa mafii postavil už pred dvadsiatimi rokmi. Bol som v tom takmer sám, celá Bratislava sa ich bála. Policajti sa ma pýtali, či viem, kto to je, prokurátorka sa ma pýtala, či viem, kto to je,“ uviedol poslanec s dodatkom, že trvalo to síce tri roky, ale „jedného z nich sa napokon podarilo odsúdiť„. Podotkol tiež, že netušil, že po tých rokoch bude s mafiou bojovať znova, dokonca s takou, ktorá prerástla do štátu. „Musíme sa brániť. Mafia ničí ekonomiku. Ničí krajinu,“ dodal Hlina.