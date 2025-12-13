Prvé žandárske hliadky vyrazili do terénu, podľa Šutaja Eštoka sa tak vyrieši dlhodobý problém – FOTO

Na Slovensku vyrazili do terénu prvé žandárske hliadky, ktoré budú podporovať Policajný zbor pri zabezpečovaní verejného poriadku a posilnia hliadkovú službu vo vybraných vidieckych lokalitách.
Zvýšenie bezpečnosti
V pilotnej fáze boli vytipované štyri obvodné oddelenia Policajného zboru, kde budú žandári nasadzovaní do služby. Pôjde o Malacky, Bánovce nad Bebravou, Slovenskú Ľupču a Kapušany. Počas prvej nočnej služby bolo v teréne spolu sedem hliadok. Žandársky zbor predstavili v piatok minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák.
Záujem o vstup do Žandárskeho zboru je podľa Kaliňáka vysoký, o pár dní bude vycvičených už 300 žandárov
Nasadenie Žandárskeho zboru je podľa hovorcu ministerstva vnútra Mateja Neumanna výsledkom niekoľkomesačnej intenzívnej prípravy a spolupráce medzi Policajným zborom a Ozbrojenými silami SR. Zvýšená prítomnosť uniformovaných hliadok v teréne by mala prispieť k zvýšeniu pocitovej bezpečnosti občanov najmä vo vidieckych a prímestských oblastiach. Žandári budú slúžiť pod velením Policajného zboru a v prvom rade budú plniť úlohy v útvaroch služby poriadkovej polície ako doplnková dobrovoľná zložka.
Dlhodobý problém
„Zavedenie žandárov po vzore viacerých európskych krajín bude doplnkom do bezpečnostnej mozaiky, ktorá by mala garantovať obyvateľom Slovenskej republiky základný pocit bezpečia. Reagujeme tak aj na dlhodobý problém, ktorý má Policajný zbor už viac ako desať rokov, a to je neustály podstav. Som nesmierne rád, že tento rok bude prvý, keď po dlhom období nastúpi do zboru viac policajtov, ako z neho odíde,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Minister obrany Robert Kaliňák informoval, že do Žandárskeho zboru sa doteraz prihlásilo viac ako 1 100 profesionálnych vojakov, viac ako 250 policajtov, ktorí sú v aktívnej službe a viac ako 200 bývalých policajtov. Vycvičených bolo zatiaľ vyše 340 žandárov, ktorí budú postupne nasadzovaní do služieb. Ambíciou je pokryť vidiecke územia, ktoré majú najmenšie obvodné oddelenia, aby sa Policajný zbor mohol sústrediť na svoju prácu vo väčších mestách.