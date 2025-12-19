Maškarová zhodnotila rok 2025 v Policajnom zbore, vyjadrila sa k vyšetrovaniu prevratu aj darovania techniky na Ukrajinu – VIDEO

Polícia koná aj vo veci manažmentu pandémie.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Jana Maškarová, Matúš Šutaj Eštok
Sprava: minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a policajná prezidentka Jana Maškarová na tlačovej konferencii. Foto: reprofoto, www.facebook.com
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Policajný zbor koná vo veci manažmentu pandémie, darovania vojenskej techniky na Ukrajinu aj údajného prevratu.

Ako na piatkovej tlačovej konferencii povedala policajná prezidentka Jana Maškarová, policajný tým COVID pôvodne viedol spolu 10 trestných konaní, momentálne sa ich vedie už len sedem a týkajú sa marenia úlohy verejným činiteľom, všeobecného ohrozenia a porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

Prípravné konanie

V troch trestných konaniach vo veci nehospodárnych nákupov antigénových testov počas pandémie, alebo uskladňovania, likvidácie, ako aj všeobecného ohrozenia s vakcínami COVID-19 už vyšetrovatelia rozhodli,“ uviedla Maškarová.

Ďalej sa však vyšetruje nadúmrtnosť, očkovacia lotéria, mobilné odberové centrá alebo nehospodárne nakladanie s prostriedkami Všeobecnej zdravotnej poisťovne. „Vzhľadom k tomu, že ide o prípravné konanie, nebudeme sa k veci viac vyjadrovať,“ zdôraznila prezidentka PZ.

Darovanie techniky na Ukrajinu

Vo veci darovania techniky na Ukrajinu sa podľa šéfky polície pôvodne začalo päť konaní, z toho dve veci boli odmietnuté, a to v súvislosti so zneužitím právomoci verejného činiteľa a sabotážou. Trestné stíhanie pre porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku v súbehu so zneužitím právomoci verejného činiteľa v súvislosti s darovaním lietadiel MiG 29 bolo zastavené z dôvodu, že nejde o trestný čin, ale zatiaľ nie právoplatne.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V troch veciach sa naďalej ešte vykonáva vyšetrovanie,“ uviedla Maškarová s tým, že tieto veci sú pod dozorom Európskej prokuratúry. „Trestné veci, ktoré súvisia s darovaním nábojov a protiraketového systému S 300 sú ešte stále v preverovaní,“ doplnila Maškarová.

Vyšetrovanie prevratu

V prípade trestných činov proti základom republiky, teda prevratu, vedie vyšetrovanie Úrad boja proti organizovanej kriminalite. „Preverujeme viaceré verzie k týmto skutkom,“ povedala policajná prezidentka s tým, policajti vykonávajú rozsiahle a intenzívne finančné preverovanie ako aj operatívno-pátraciu činnosť.

Maškarová dodala, že v tejto súvislosti bolo niekoľko osôb vyhostených zo Slovenska a ďalším ôsmim osobám preventívne zablokovali vstup na územie SR.

Viac k osobe: Jana Maškarová
Firmy a inštitúcie: Policajný zbor SRVšeobecná zdravotná poisťovňa
Okruhy tém: pandémia Covid-19 Pokus o prevrat policajná prezidentka trestné konania

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk