V okrese Martin objavili telo ženy, pitva vylúčila cudzie zavinenie

U nebohej bola preto nariadená pitva.
Martin Šálek
V sobotu 13. decembra vo večerných hodinách v jednom z bytov v okrese Martin objavili telo ženy bez známok života. Na základe vykonanej pitvy bolo vylúčené cudzie zavinenie vo veci smrti ženy, ktorej telo objavili v byte v okrese Martin v sobotu 13. decembra vo večerných hodinách. Ako informovala žilinská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, smrť v tomto prípade nastala z prirodzených príčin, konkrétne v dôsledku choroby.

Polícia pôvodne informovala, že v súvislosti s nálezom tela ženy obhliadajúca lekárka predbežne nevylúčila cudzie zavinenie. Policajti zároveň zadržali podozrivého 62-ročného muža a začali trestné stíhanie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu zabitia.

