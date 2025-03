Víťazný šprint! Deväťnásťročný Slovák vyhral v Chorvátsku prvé preteky v mužskom profipelotóne

Po troch umiestneniach Lukáša Kubiša v elitnej desiatke na prvých jarných klasikách v Belgicku prišla ďalšia pozitívna správa pre slovenskú cestnú cyklistiku.

Matthias Schwarzbacher sa stal víťazom podujatia Umag Classic v Chorvátsku, ktoré patrí do kategórie menších jednorazových pretekov v úvode jari v Európe.

Na trati dlhej 142,3 km so štartom aj cieľom v Umagu talentovaný 19-ročný mladík zvíťazil v špurte veľkej skupiny pred Talianom Filippom Fortinom a Poliakom Tobiaszom Pawlakom.

Mal pripraviť pozíciu Talianovi

„Od štartu bolo tempo naozaj vysoké. Pôvodne som mal pripraviť dobrú pozíciu Davidemu Stellovi. Snažil som sa ho priviesť na čo najlepšiu pozíciu do šprintu, ale 500 m pred páskou som sa obzrel a on tam nebol, tak som šiel šprintovať. Náš plán bol ísť na Davida pretože on je určite rýchlejší, ale nakoniec to takto vyšlo lepšie. Víťazstvo by som chcel venovať môjmu juniorskému športovému riaditeľovi Clementimu Cavadiaremu. On už vie prečo,“ cituje víťazného Schwarzbachera špecializovaný web Cycling-info.sk.

UAE was victorious today also in Croatia, with the Devo team. Matthias Schwarzbacher won Umag Classic in a bunch sprint against good old Pippo Fortin and Tobiasz Pawlak. 👍🇸🇰 pic.twitter.com/8ydCT7iNGp — Mihai Simion (@faustocoppi60) March 5, 2025

Ďalší Slováci mimo Top 10

Z ďalších slovenských reprezentantov skončil Samuel Novák na 28. mieste, Samuel Fedor bol v cieli na 48. priečke a Richard Riška šesťdesiaty deviaty. Na podujatí kategórie UCI 1.2, kde sa zišla solídna konkurencia 22 kontinentálnych a dvoch prokontinentálnych tímov, sa predstavilo dovedna osem Slovákov.

„V dramatickom hromadnom dojazde ukázal svoju skvelú formu, rýchlosť a taktické schopnosti, čím si pripísal cenné víťazstvo. Tento triumf je pre neho osobitne dôležitý, nakoľko ide o jeho prvé víťazstvo v profesionálnom pelotóne v drese UAE Team EmiratesGen Z,“ píše sa o Schwarzbacherovi v tlačovej správe Slovenského zväzu cyklistiky.

Významný míľnik

Slovenský cyklista sa počas celých pretekov pohyboval v popredí, pričom v záverečnej fáze pretekov ukázal svoju silu a výbornú pozičnú jazdu.

„V dramatickom šprintérskom finiši nechal za sebou kompletnú konkurenciu a zaslúžene si pripísal víťazstvo, ktoré je významným míľnikom v jeho kariére,“ dopĺňa tlačová správa SZC.

Vlani ešte v Česku

Schwarzbacher v minulej sezóne jazdil za český kontinentálny tím ATT Investments, ale potom dostal ponuku do rozvojového tímu Spojených arabských emirátov. Je všeobecne známe, že v prvom tíme UAE Emirates jazdí už niekoľko rokov zrejme najlepší cyklista na svete Slovinec Tadej Pogačar, ktorý vlani vyhral Tour de France, Giro d´Italia aj majstrovstvá sveta.

Schwarzbacher je úradujúci vicemajster Slovenska v časovke a má v obľube klasiky v mierne zvlnenom teréne s krátkymi stúpaniami. V cyklistickom žargóne sa takému typu jazdca hovorí „puncheur“.