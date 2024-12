Weiss mladší po nečakanom návrate: Bolo to úplné vyhorenie - FOTO, VIDEO

Futbalový Slovan Bratislava má za sebou ďalšie vystúpenie v Lige majstrov 2024/2025. Na pôde španielskeho Atlética Madrid síce bojoval, no po prehre 1:3 zostal opäť bez bodu.

Okrem toho, že úradujúci slovenský futbalový šampión na ihrisku favorita nepredviedol zlý výkon, zaujal najmä návrat do zostavy krídelníka Vladimíra Weissa mladšieho. Ten pritom v úvode októbra informoval o konci kariéry.

Po zápase s Manchestrom City som v kabíne povedal, že končím a nemám silu mužstvu ďalej pomôcť. V tej chvíli a po nejakom dlhšom premýšľaní som to tak cítil. Bolo to úplné vyhorenie, ktoré je u každého človeka normálne. U mňa to bolo tým, že som veľmi prežíval zápasy a tým, že som vždy chcel na ihrisku a pre Slovan odovzdať všetko. Prišli chvíle, keď som sa trápil herne či fyzicky, všetko ma bolelo a nevedel som v sebe nájsť silu. Preto som povedal, že končím. Povedal som však, že keď ma bude mužstvo potrebovať v kabíne, tak tam zostanem. Tak som aj urobil a zostal som tam až do reprezentačnej pauzy, keď som na dva týždne odišiel mimo Slovenska.

Dovolenka a rozhovory so spoluhráčmi

Weiss si vybral dovolenku na Srí Lanke aj s niekdajším futbalistom Filipom Šebom. Po návrate sa o situácii pozhováral so spoluhráčmi Jurajom Kuckom, Guramom Kašiom, Róbertom Makom či Lukášom Pauschekom.

„Potreboval som vypnúť hlavu aj telefón. Chcel som porozmýšľať, či v sebe ešte nájdem silu, aby som sa vrátil. Potreboval som reset, dopriať pokoj hlave aj telu. Napokon som si povedal, že sa vrátim. Je to v prvom rade o Slovane, aby som mužstvu pomohol,“ ozrejmil 35-ročný krídelník vo videorozhovore pre klubové kanály.

Nebolo isté, či bude hrať

Do Madridu s tímom cestoval, no bol pripravený na to, že hrať nebude.

„Otcovi som hovoril, že keď nás bude dosť na celú súpisku, tak nechcem byť ani na lavičke, aby tam boli hráči, ktorí boli pri mužstve celý čas a aby hrali oni. Potom však vypadol Danylo (Ihnatenko, pozn.) a dohodli sme sa tak, že keď bude stav taký, že budem môcť pomôcť, tak do zápasu naskočím, čo sa nakoniec podarilo,“ pokračoval Weiss mladší.

Chýbalo šťastie

Na pôde Atlética napokon vstúpi do hry v 84. minúte. Prehra s domácimi ho mrzela.

„Bohužiaľ, šťastie nestálo na našej strane, pretože chalani podali opäť veľmi dobrý výkon. Myslím si, že tie výkony sú lepšie od zápasu k zápasu,“ poznamenal.

Liga majstrov častejšie?

„Belasí“ majú zo šiestich vystúpení v Lige majstrov na svojom konte nulu v kolónke bodov.

„Možno keby bolo poradie zápasov iné, tak potrápime aj ostatné tímy. Samozrejme, každý má svoju kvalitu, ale chalani naozaj ukazujú, že si viac veria na lopte, sú tam fakt krásne akcie. Dúfam, že si tie vedomosti zoberieme do budúcna a na Tehelnom poli uvidíme Ligu majstrov častejšie,“ uzavrel.