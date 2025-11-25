Som si úplne istý, že to bude mať dopad na politickú kariéru Zelenského, hovorí Krúpa na margo korupčného škandálu na Ukrajine - VIDEO

Ukrajinou otriasol rozsiahly korupčný škandál, do ktorého je zapletených viacero osôb z najbližšieho okolia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Poslanca Juraja Krúpu (SaS) sme sa pýtali, či má Zelenskyj naďalej jeho dôveru.
„Ja chápem, že sa z toho vytešuje ruská propaganda a ľudia, ktorí nemajú v obľube Ukrajinu a jej nezávislosť,“ reagoval Krúpa na otázku v súvislosti s prepuknutím korupčného škandálu na Ukrajine.
Korupčný škandál vrhá tieň na Zelenského
Podľa Krúpu je rozdiel v tom, že na Ukrajine si korupciu uvedomujú, bojujú s ňou a začali konať. „Orgány činné v trestnom konaní, ktoré odhalili korupciu, začali konať a páchatelia sú buď pred súdom, alebo na úteku. A takto by to malo vyzerať,“ hovorí Krúpa.
Aj napriek prevaleniu korupčného škandálu by mala byť pre nás Ukrajina vzorom, hovorí Šipoš a slovám Trumpa o mieri neverí - VIDEO
Na otázku, či politika nevyrušuje, že ide o najbližších spolupracovníkov z okolia ukrajinského prezidenta Zelenského, Krúpa prekvapil vyhlásením: „Som si úplne istý, že toto bude mať dopad na politickú kariéru Zelenského do budúcnosti, to je jasné“.
„Musíte rozdeliť ale dve veci. Boj s korupciou na Ukrajine, ktorý sa deje, na rozdiel od Slovenskej republiky, kde oficiálne korupcia neexistuje. A vojnu, teda bránenie sa proti agresorovi z Ruska,“ zopakoval ešte raz poslanec na záver.
Korupčný megaškandál
Jedným z hlavných aktérov masívneho korupčného škandálu, ktorý sa prevalil na Ukrajine, je podnikateľ Timur Mindič – blízky spolupracovník a dlhoročný priateľ prezidenta Zelenského. Ukrajinské médiá Mindiča označovali aj ako „Zelenského peňaženku“.
S korupciou na Ukrajine sa spája aj „Zelenského peňaženka“. Kto je Timur Mindič?
Mal to byť práve Mindič, ktorý vymyslel úplatkársky systém v energetike, a ktorý má byť aj jedným z hlavných beneficientov korupčného projektu. Z každej zákazky štátnej energetickej spoločnosti Enerhoatom mu plynulo do vrecka 10 až 15 percent hodnoty. Špeciálna protikorupčná prokuratúra Ukrajiny obvinila Mindiča zo zosnovania korupčného škandálu v hodnote 100 miliónov dolárov.
Ako dôsledok masívneho korupčného škandálu ukrajinský parlament v stredu odvolal ministra spravodlivosti Hermana Haluščenka a ministerku energetiky Svitlanu Hrynčukovú, ktorých mená sa objavujú vo vyšetrovaní o korupcii v energetickom sektore.
Zlatá kúpeľňa so zlatým záchodom
Sociálnymi sieťami sa šíria fotografie z Mindičovho luxusného bytu v Kyjeve, kde sa našiel zlatý záchod a bidet, a kde sa behom policajnej razie objavili igelitky a cestovné tašky plné bankoviek. Mindič utiekol z Ukrajiny niekoľko hodín pred prehliadkou svojho domu, údajne sa skrýva v Izraeli.