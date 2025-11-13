Muž, ktorého volajú „Zelenského peňaženka“. Kto je Timur Mindič?

Ukrajinský podnikateľ a filmár Timur Mindič je momentálne jednou z najdiskutovanejších postáv v ukrajinskom verejnom priestore. Dlhé roky pôsobil ako producent v zábavnom priemysle a je známy predovšetkým ako spoluzakladateľ produkčnej spoločnosti Kvartal 95, ktorú spolu so svojím priateľom Volodymyrom Zelenským vybudoval ešte predtým, ako sa Zelenskyj stal prezidentom Ukrajiny.
V ostatných rokoch sa však Mindičovo meno čoraz častejšie objavuje nie v súvislosti s filmom, ale s politikou a veľkým biznisom. Ukrajinské médiá ho začali označovať ako „Zelenského peňaženku“, čiže človeka, ktorý má blízke osobné aj finančné väzby na prezidenta a ktorý mohol prostredníctvom svojich kontaktov ovplyvňovať ekonomické toky v strategických odvetviach krajiny.
Tento týždeň Špeciálna protikorupčná prokuratúra Ukrajiny (SAPO) obvinila Mindiča zo zosnovania korupčného škandálu v hodnote 100 miliónov dolárov, ktorý zahŕňal spreneveru v energetickom sektore.
Podľa SAPO Mindič „kontroloval zhromažďovanie, rozdeľovanie a legalizáciu peňazí získaných trestnou činnosťou v ukrajinskom energetickom sektore“. Prokurátor tiež uviedol, že Mindič využíval „priateľské vzťahy s prezidentom Ukrajiny“ na realizáciu svojich aktivít.
Podľa informácií zverejnených portálom Euronews museli dodávatelia platiť 10 až 15 % úplatkov z hodnoty zmlúv, aby mohli pokračovať v spolupráci so štátom. Ako upozornil server EMPR.media, práve Mindič bol podľa vyšetrovateľov identifikovaný ako osoba s krycím menom Karlson, ktorá mala tento systém riadiť. Niektoré médiá ako Liga.net naznačujú, že Mindičov vplyv mohol siahať aj do obranného sektora, kde mal mať možnosť ovplyvňovať kontrakty a rozhodnutia vysokých úradníkov.
Počas pätnásťmesačného vyšetrovania prebehlo viac než 70 razií a bolo uskutočnených vyše tisíc hodín odpočúvania. Podľa webu Ukrajinská pravda Mindič údajne opustil Ukrajinu len niekoľko hodín pred zásahom vo svojej kyjevskej vile a ukrýva sa na neznámom mieste.
Môže Ukrajinu negatívny ovplyvniť škandál okolo Timura Mindiča?
