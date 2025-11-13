Zelenskyj uvalil sankcie na obvinených z korupčnej schémy vo výške 100 miliónov dolárov

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uvalil sankcie na svojho blízkeho spojenca Timura Mindiča a podnikateľa Oleksandra Cukermana. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Oboch obvinili z korupčnej schémy vo výške 100 miliónov dolárov, ktorá sa točí okolo ukrajinskej národnej spoločnosti na výrobu jadrovej energie Energoatom. Sankcie voči Mindičovi a Cukermanovi, ktorí utiekli z krajiny, sú platné tri roky.
Národný protikorupčný úrad (NABU) v pondelok obvinil osem ľudí z úplatkárstva, zneužívania právomoci a nezákonného obohatenia. Zverejnil tiež nahrávky, na ktorých skupina za použitia krycích mien a šifrovaného jazyka diskutovala o údajných províziách a úplatkoch v súvislosti s obchodovaním s Energoatomom.
Podľa NABU je hlavným organizátorom korupčnej schémy Mindič, spolumajiteľ produkčného štúdia Kvartal 95.
Cukerman mal na starosti kanceláriu, cez ktorú sa prali špinavé peniaze, uviedli vyšetrovatelia. Podľa zdrojov spravodajského webu Ukrajinska Pravda je Cukerman predmetom vyšetrovania aj v USA, kde čelí podozreniam z prania špinavých peňazí.