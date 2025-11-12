Korupčný škandál na Ukrajine vyvolal mohutnú vlnu nevôle, vo funkcii dočasne končí aj Haluščenko

Herman Halusčenko vo vyhlásení uviedol, že hovoril s premiérkou a súhlasil s jej rozhodnutím.
Herman Haluščenko
Ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko. Foto: archívne, SITA/AP
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková v stredu oznámila, že v súvislosti s korupčným škandálom v energetickom sektore dočasne skončil vo svojej funkcii minister spravodlivosti Herman Haluščenko.

Kto ho nahradí?

Rozhodnutie prišlo deň po tom, čo protikorupčná prokuratúra obvinila bývalého ministra energetiky v súvislosti so škandálom, ktorý na Ukrajine vyvolal mohutnú vlnu nevôle.

„Prijali sme rozhodnutie o odvolaní Hermana Haluščenka z výkonu funkcie ministra spravodlivosti,“ uviedla Svyrydenková vo svojom vyhlásení. Jeho funkciu prevzala námestníčka ministra pre európsku integráciu Ľudmyla Suhaková, dodala ukrajinská premiérka.

Brániť sa bude na súde

Halusčenko vo vyhlásení uviedol, že hovoril s premiérkou a súhlasil s jej rozhodnutím. „Musí sa prijať politické rozhodnutie a až potom sa dajú vyriešiť všetky detaily,“ dodal. „Verím, že suspendovanie počas obdobia vyšetrovania je civilizovaný a správny scenár. Budem sa brániť na súde a preukážem svoj postoj.“

Špeciálna protikorupčná prokuratúra Ukrajiny (SAPO) obvinila podnikateľa Timura Mindiča, blízkeho spojenca prezidenta Volodymyra Zelenského, zo zosnovania korupčného škandálu v hodnote 100 miliónov dolárov, ktorý zahŕňal spreneveru v energetickom sektore. Mindič údajne medzičasom opustil Ukrajinu a ukrýva sa na neznámom mieste.

