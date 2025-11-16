Zelenskyj oznámil rozsiahlu reformu štátnych energetických spoločností, dôvodom je korupčný škandál

Ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil rozsiahlu reformu štátnych energetických spoločností po korupčnom škandále, ktorý vyvolal verejné pobúrenie v sektore už beztak zasiahnutom ruskými útokmi.
Reforma kľúčových štátnych podnikov
Vyšetrovatelia odhalili, že z energetického sektora bolo spreneverených približne 100 miliónov dolárov, čo vyvolalo hnev v krajine, kde ruské útoky spôsobili rozsiahle výpadky elektriny.
Zelenskyj nariadil rezignáciu dvoch ministrov zapojených do korupčnej schémy a uvalil sankcie na bývalého obchodného partnera, ktorý bol označený za hlavného organizátora. „Začíname reformu kľúčových štátnych podnikov v energetickom sektore,“ uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti X.
„Spolu s úplným auditom ich finančných aktivít bude obnovené vedenie týchto spoločností.“ Prezident tiež vyzval na vytvorenie novej dozornej rady v Enerhoatome, štátnej jadrovej spoločnosti, ktorá je v centre škandálu, a to „do týždňa“, čo umožní „úplnú reformu vedenia spoločnosti“.
This morning, we already held an online meeting with Prime Minister of Ukraine Yuliia Svyrydenko regarding further decisions to clean up and reboot the management of the energy sector and the institutions related to it.
First – I instructed the Cabinet of Ministers of Ukraine to…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2025
Potreba neustálej komunikácie
Zelenskyj zároveň požaduje rýchle vymenovanie nového šéfa vodohospodárskej spoločnosti Ukrhydroenerho a ďalšie reformy pre ropný a plynárenský gigant Naftohaz a hlavného prevádzkovateľa plynárenskej sústavy.
Prezident už predtým vyjadril záväzok plne spolupracovať s protikorupčným vyšetrovaním a zdôraznil potrebu neustálej a zmysluplnej komunikácie medzi vládnymi predstaviteľmi a orgánmi činnými v trestnom konaní.
„Úplná transparentnosť a integrita v energetickom sektore zostávajú absolútnou prioritou,“ dodal Zelenskyj. Škandál vyvolal výzvy zo strany niektorých európskych spojencov Ukrajiny, aby vláda urobila viac v boji proti korupcii.