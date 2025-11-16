Zelenskyj oznámil rozsiahlu reformu štátnych energetických spoločností, dôvodom je korupčný škandál

Zelenskyj nariadil rezignáciu dvoch ministrov zapojených do korupčnej schémy a uvalil sankcie na bývalého obchodného partnera, ktorý bol označený za hlavného organizátora.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: Archívne, SITA/Jana Birošová
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil rozsiahlu reformu štátnych energetických spoločností po korupčnom škandále, ktorý vyvolal verejné pobúrenie v sektore už beztak zasiahnutom ruskými útokmi.

Reforma kľúčových štátnych podnikov

Vyšetrovatelia odhalili, že z energetického sektora bolo spreneverených približne 100 miliónov dolárov, čo vyvolalo hnev v krajine, kde ruské útoky spôsobili rozsiahle výpadky elektriny.

Zelenskyj nariadil rezignáciu dvoch ministrov zapojených do korupčnej schémy a uvalil sankcie na bývalého obchodného partnera, ktorý bol označený za hlavného organizátora. „Začíname reformu kľúčových štátnych podnikov v energetickom sektore,“ uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti X.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

„Spolu s úplným auditom ich finančných aktivít bude obnovené vedenie týchto spoločností.“ Prezident tiež vyzval na vytvorenie novej dozornej rady v Enerhoatome, štátnej jadrovej spoločnosti, ktorá je v centre škandálu, a to „do týždňa“, čo umožní „úplnú reformu vedenia spoločnosti“.

Potreba neustálej komunikácie

Zelenskyj zároveň požaduje rýchle vymenovanie nového šéfa vodohospodárskej spoločnosti Ukrhydroenerho a ďalšie reformy pre ropný a plynárenský gigant Naftohaz a hlavného prevádzkovateľa plynárenskej sústavy.

Prezident už predtým vyjadril záväzok plne spolupracovať s protikorupčným vyšetrovaním a zdôraznil potrebu neustálej a zmysluplnej komunikácie medzi vládnymi predstaviteľmi a orgánmi činnými v trestnom konaní.

„Úplná transparentnosť a integrita v energetickom sektore zostávajú absolútnou prioritou,“ dodal Zelenskyj. Škandál vyvolal výzvy zo strany niektorých európskych spojencov Ukrajiny, aby vláda urobila viac v boji proti korupcii.

Viac k osobe: Volodymyr Zelenskyj
Firmy a inštitúcie: EnerhoatomNaftohazUkrhydroenerho
Okruhy tém: energetická infraštruktúra Energetika Korupcia Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident
Najnovšie na SITA.sk