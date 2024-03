Smer si napriek protestom drží prvenstvo, matovičovci a ani SNS by sa do parlamentu nedostali

Aj napriek protestom proti súčasnej vláde si Smer-SD drží prvé miesto v preferenciách. Ak by sa voľby konali tento mesiac, strana Smer-SD si získala 23,4 percenta hlasov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N.

Druhé miesto by obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS) s 20,8 percenta hlasov. Tretia by skončila strana Hlas-SD, ktorú by volilo 17,1 percenta voličov. Smer-SD si tak drží podobný výsledok ako v septembrových voľbách, pričom PS a Hlas by mali lepšie čísla než boli ich výsledky vo voľbách.

Obe strany by si polepšili

Obe strany by si polepšili o necelé tri percentuálne body. Agentúra vykonávala prieskum od 12. do 16. marca na vzorke 1 038 respondentov.

V rebríčku prieskumu nasledujú strany Sloboda a Solidarita (6,3 %), Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) (6,2 %), koalícia okolo hnutia Slovensko (5,6 %) a mimoparlamentná Republika (5,3 %).

Do parlamentu by sa však tentokrát nedostala Slovenská národná strana, ktorá by získala 4,2 percenta hlasov. Do Národnej rady SR by sa nedostala ani Maďarská aliancia (3,6 %), hnutie Sme rodina (3,1 %) a ani strana Demokrati (2,6 %).

SNS sa nedarí

„SNS Andreja Danka zostáva jedinou koaličnou stranou, ktorej sa v prieskumoch nedarí. Oproti voľbám spadla o jeden a pol percentuálneho bodu, čo zhoršuje vyhliadky strany pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu,“ spresnil Denník N.

Ako prieskum ukázal, Smer si zachováva aj veľký pomer verných voličov. „Jeho voličské jadro dosahuje takmer 15 percent. Toto číslo vyjadruje počet voličov, ktorí deklarujú, že určite pôjdu k voľbám a nezvažujú už inú alternatívu než jednu konkrétnu stranu. Na porovnanie, jadro PS dosahuje takmer 12 percent, Hlasu vyše osem percent,“ doplnil Denník N.

Museli by sa dohodnúť s Uhríkom

V prípade, že by voľby dopadli podľa prieskumu, Smer a Hlas by mali spolu 72 mandátov, čo by nestačilo na väčšinu.

„Na spolupráci by sa museli dohodnúť s Republikou Milana Uhríka. Tú pred voľbami Hlas vylučoval, Smer nie,“ pripomenul Denník N. Podľa prieskumu by PS malo o päť poslancov viac, SaS a KDH by zastupovali 11 poslancov, hnutie Slovensko desať a Republika by mala deväť poslancov.

Agentúra sa v rámci prieskumu pýtala aj na spoločnú kandidátku hnutia Slovensko, Za ľudí a Kresťanskej únie, pričom do parlamentu by sa dostali len vtedy, ak by kandidovali ako jedna strana, nie ako koalícia, ktorá musí získať minimálne sedem percent hlasov.