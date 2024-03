Hlas-SD je v prieskume tretí, SaS a KDH sú tesne pri sebe. SNS aj matovičovci by z parlamentu vypadli

Keby sa parlamentné voľby konali koncom februára, vyhrala by ich strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) so ziskom 22,8 percenta voličov.

Nasleduje hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktoré by volilo 20,9 percenta priaznivcov a strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD), ktorej dôveruje 16,8 percenta opýtaných.

Prebojovali by sa KDH aj SaS

Do parlamentu by sa okrem spomínaných troch strán prebojovalo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré na svoju stranu získalo 6,3 percenta ľudí a strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú by podporilo 6,1 percenta respondentov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry SANEP pre televíziu TA3. Zber dát prebehol od 26. do 29. februára na vzorke 1 685 respondentov.

Kto by sa nedostal do parlamentu?

Mimo Národnej rady SR by tak ostala aktuálna koaličná Slovenská národná strana (SNS), ktorej dôveruje len 4,9 percenta voličov či koalícia hnutia Slovensko, Kresťanská únia a Za ľudí.

Tú by si vo voľbách zvolilo 5,7 percenta ľudí, avšak koalícia na obsadenie parlamentných lavíc potrebuje minimálne sedem percent priaznivcov. Hranicu piatich percent by nedosiahlo ani hnutie Republika, Magyar Szövetség – Maďarská aliancia, Sme rodina či Demokrati.

Smer by mal 47 kresiel

Ako ďalej z prieskumu vyplýva, Smer-SD by v parlamente obsadil 47 kresiel, progresívcom by patrilo 43 a Hlasu-SD 35 kresiel.

Kresťanskí demokrati by obsadili 13 mandátov a SaS 12. Strany Smer-SD a Hlas-SD by tak po prípadných februárových voľbách mohli vytvoriť väčšinu aj bez SNS.