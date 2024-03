Týždeň očami Pavla Urbana: Boj o RTVS sa začal. Danko má tromfy v rukách a Pellegrinimu robí problémy

Podľa predpokladov, tesne pred prezidentskými voľbami prišiel predseda SNS a prezidentský kandidát Andrej Danko s návrhom umravniť RTVS. Ide o jeho pokus, ako najviac vydobyť preferencie pre seba a vlastnú stranu, lebo jeho protikandidát Peter Pellegrini bude mať problém, ako návrhu čeliť.

Aká má byť RTVS?

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová zverejnila návrh, ako by podľa nej mala vyzerať RTVS. Vyvolalo to veľký rozruch vo verejnosti, lebo by sa de facto stala médiom v službách vládnej koalície bez ohľadu na to, kto je pri moci.

Pozrime sa na znenie súčasného štatútu tejto inštitúcie. V ňom sa píše, že Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) je verejnoprávna, národná, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. S takýmto poslaním by málokto nesúhlasil a pravdepodobne ani na ministerstve by to nechceli spochybniť.

Návrh novely zákona by mal dosah predovšetkým na článok 2 štatútu, kde sa uvádza, že poslaním RTVS je poskytovať nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí na Slovensku i v zahraničí, na slobodné utváranie názorov.