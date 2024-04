Slováci neuspeli ani v druhom prípravnom zápase na MS, Čechom podľahli aj v Bratislave (foto)

Slovenskej hokejovej reprezentácii nevyšiel ani druhý tohtotýždňový prípravný duel, po piatkovej prehre s Čechmi 2:4 v Trenčíne podľahli zverenci trénera Craiga Ramsayho rovnakému súperovi aj v sobotu v Bratislave 1:4.

V príprave na svetový šampionát slovenskí hokejisti absolvovali zatiaľ šesť duelov a v majú bilanciu tri víťazstvá a tri prehry.

V histórii si obaja súperi zmerali sily už 75-krát a Česi dosiahli 53. triumf, okrem toho sa zrodilo aj sedem remíz a 15-krát zvíťazili Slováci. Český tím zaznamenal nad Slovákmi už šiestu výhru bez prerušenia, zatiaľ naposledy slovenskí hokejisti tohto súpera zdolali v apríli 2022 v Spišskej Novej Vsi v príprave na MS.

Prvá tretina bola vyrovnaná

V prvej tretine bol pomer striel vyrovnaný 9:9, gól však strelili iba Česi. V 12. minúte skóroval David Špaček. V druhej časti zase mali výraznú hernú aj streleckú prevahu hostia, no gól strelili iba slovenský hokejisti.

V presilovke o dvoch korčuliarov uspel 11 sekúnd pred druhou sirénou Lukáš Cingel. Hrdinom tretej tretiny bol útočník Petr Kodýtek z Ilvesu Tampere, ktorý skóroval dvakrát a rozhodol. V závere siahla slovenská lavička k hre bez brankára, pri ktorej Roman Červenka pridal štvrtý presný zásah českého družstva.

„Mali sme lepší začiatok ako včera, ale potom sme strácali puky ani tie prechody neboli také, ako by sme si predstavovali. Máme na čom pracovať a ideme ďalej,“ zhodnotil po súboji skúsený útočník Peter Cehlárik.

Sľubný začiatok

Center Lukáš Cingel ako autor jediného slovenského gólu v tomto súboji doplnil: „Ťažko sa to hodnotí. Mali sme sľubný začiatok, ale súper nás vycvičil v efektivite. Chodili do bránky a na dorážky, my sme to pre bránkou nečistili. Isto nám tieto zápasy povedali dosť o tom, čo musíme zlepšovať.“

Pred odchodom na MS do Česka (10. – 26. mája) budú hrať slovenskí hokejisti už len doma. Odvetu proti Čechom absolvujú už v sobotu v Bratislave, v Žiline na nich čaká súboj proti Poliakom (3. mája) a generálkou na svetový šampionát bude bratislavský duel proti Američanom (7. mája).

Na MS sa slovenskí hráči SR v základnej skupine v Ostrave a ich súpermi budú postupne Nemci, Kazachovia, Američania, Poliaci, Francúzi, Lotyši a Švédi.