Korupciu vníma ako závažný problém väčšina Slovákov, po rokoch nedôvery však zaradili políciu na „dobrú“ stranu

Korupciu vníma ako závažný problém väčšina obyvateľov Slovenska. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Focus pre Nadáciu Zastavme korupciu. Prieskum ukázal, že korupcia je závažným problémom pre 87 percent opýtaných.

Agentúra vykonávala prieskum od 12. do 29. februára na vzorke 1 502 respondentov. Ako prieskum ukázal, 86,6 percenta opýtaných si myslí, že korupcia je veľmi alebo skôr závažný problém, pričom 3,9 percenta si myslí, že nie je závažným problémom. Za problém korupciu nepovažuje 1,2 percenta opýtaných a 8,3 percenta nemá názor.

Zákon o ÚŠP je v platnosti

Nadácia Zastavme korupciu priblížila, že prieskum sa realizoval v čase rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorá riešila najzávažnejšie prípady korupcie. Nadácia pripomenula, že Zákon o ÚŠP vstúpil do platnosti v piatok, pričom ÚŠP zanikne 20. marca.

„Je nespochybniteľné, že ľudia na Slovensku si uvedomujú, že korupcia je v krajine rozšírená a okráda ich o lepší život a budúce dôchodky. Rušenie ÚŠP sa tak aj z pohľadu potrieb občanov javí ako zlý a nesystémový krok,” uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Názor na vlády

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že 37,7 percenta občanov si myslí, že počas súčasnej vlády Roberta Fica (Smer-SD) sa korupcia zvýši, alebo že sa jej úroveň nezmení (31,8 percenta). To, že sa vláda dokáže korupciu znížiť si myslí 13,4 percent a zvyšných 17,1 percenta opýtaných nemá názor.

Názor, že korupcia bola vyššia počas vlád Fica a Petra Pellegriniho (Hlas-SD) v rokoch 2016 až 2020 zdieľa 33,1 percenta respondentov a 24,1 percenta si myslí, že vyššia bola počas vlád Igora Matoviča (hnutie Slovensko) a Eduarda Hegera (Demokrati). Viac než 28 percent sa domnieva, že úroveň korupcie bola rovnaká. Analytik Nadácie Zastavme korupciu Martin Suchý upozornil, že 66 percent respondentov si myslí, že všetci politici sú rovnakí a kradnú všetci.

Boj proti korupcii

„Bojovať proti korupcii by podľa Slovákov mala predovšetkým polícia (50,5 percenta), prokuratúra a súdy (49,5 percenta) a vláda (33,2 percenta). Tí však ich očakávania nenapĺňajú. Pri otázke, kto podľa nich proti korupcii reálne bojuje uviedli respondenti novinárov (36,2 percenta), verejnosť (32 percent) a mimovládne organizácie (25,3 percenta),“ informovala nadácia.

Suchý doplnil, že dobrou správou je, že po rokoch nedôvery je v rebríčku protikorupčných bojovníkov aj polícia (19,1 percenta). Prieskum ďalej ukázal, že viac ako 83 percent respondentov má pocit, že v odhaľovaní korupcie sa nič neurobilo, prípadne niečo áno, ale nie dosť.

Odklon od Európskej únie

Ako príčinu vidí 43,9 percenta opýtaných to, že sú do korupcie zapojené aj osoby, ktoré zastávajú významné funkcie. Petková pripomenula, že škodlivosť korupcie si uvedomuje aj Európska komisia, ktorá prišla s novou smernicou o boji proti korupcii. Očakáva sa, že krajiny budú zriaďovať inštitúcie na potláčanie korupcie.

„Slovensko rušením ÚŠP a snahou znížiť tresty za korupciu nielenže nezosúlaďuje našu legislatívu s európskou, ale ide opačným smerom,” skonštatovala Petková. Nadácia prezentovala aj dobrú správu, a to, že oproti minulosti narástol podiel ľudí, ktorí by boli ochotní nahlásiť korupciu. „Kým v roku 2017 nameral Focus pre nadáciu len 40 percent, teraz kladne odpovedalo na otázku, či by ju oznámili, až 59 percent,“ uzavrela nadácia.