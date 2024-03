Prečo sa Danko vzdal kandidatúry na prezidenta? Podľa politológa sa chce vyhnúť trapasu (video+foto)

Kandidát na prezidenta Štefan Harabin môže získať pár percent navyše tým, že sa Andrej Danko (SNS) vzdal kandidatúry v jeho prospech, no rozhodne mu to nepomôže dostať sa do druhého kola volieb. Pre agentúru SITA to povedal politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov.

„Andrej Danko sa chce predovšetkým vyhnúť trapasu, pretože hrozí, že by ako predseda koaličnej strany získal nejakých pár percent a figuroval by na jednom z posledných miest,“ zhodnotil Mesežnikov.

Nereálne požiadavky

Dôležité podľa neho bude, aké odporúčania budú mať pre svojich voličov politici vrátane Andreja Danka pred druhým kolom prezidentských volieb. „Tam uvidíme, či podporí Pellegriniho, alebo bude ticho. Možno ale ešte bude chcieť zobchodovať svoju podporu Pellegrinimu tak, ako sa o to pokúšal už predtým,“ hovorí politológ.