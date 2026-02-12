Slováka na úteku chytili po 16 rokoch v Miláne, keď išiel na hokej proti Fínsku

Štyridsaťštyriročný muž smeroval v stredu do arény Santa Giulia v Miláne na hokejový zápas Slovenska proti Fínsku, no namiesto toho skončil vo väznici San Vittore.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Putá, zatknutie, polícia
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Talianska polícia chytila slovenského občana po 16 rokoch na úteku. Udialo sa tak po tom, ako sa vrátil do Talianska, aby podporil svoju krajinu na zimných olympijských hrách, informovala vo štvrtok tlačová agentúra ANSA.

Polícia bola na jeho prítomnosť upozornená po tom, čo sa ubytoval v penzióne.

Muž si teraz musí odsedieť niečo vyše 11 mesiacov vo väzení za sériu krádeží spáchaných v roku 2010, uviedla agentúra ANSA.

