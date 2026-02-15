Borguľa bol rád, že prišiel do cieľa stíhacích pretekov. Švéd Ponsiluoma má zlato

Švédsko má prvé zlato z biatlonových súťaží na ZOH 2026 v Taliansku. Stíhacie preteky mužov na 12,5 km ovládol Martin Ponsiluoma.
S jednou chybou na strelnici dobehol ako prvý do cieľa s náskokom vyše 20 sekúnd pred Nórom Sturlom Holmom Laegreidom.
Nórskeho favorita zrejme obral o víťazstvo o jeden nepresný strelecký pokus navyše v porovnaní s Ponsiluomom. Bronzovú medailu si vybehal a vystrieľal Francúz Emilien Jacquelin s mankom necelých 30 sekúnd. Jeho favorizovaný krajan Eric Perrot bol štvrtý.
Štyri chyby
V nedeľňajších pretekoch štartoval aj slovenský reprezentant Jakub Borguľa. Od debutanta na ZOH sa nemohli očakávať veľké veci, lebo do stíhačky vstupoval s trojminútovým mankom po rýchlostných pretekoch až z 58. priečky.
Po štyroch nepresných výstreloch (po jednom na každej položke) prišiel do cieľa o 7 minút a 4 sekundy neskôr ako víťazný Ponsiluoma na 56. mieste. Za ním klasifikovali už len Bulhara Konstantina Vasileva so 7 chybami na strelnici. ďalších troch biatlonistov stiahli predčasne z trate.
Užil si atmosféru
„Užil som si to veľmi. Neskutočná atmposféra bola popri trati. Bolo tu aj veľa Slovákov. Trochu mi je ľúto streľby, mohlo to byť lepšie. Ak by som mal o jeden chybný výstrel viac, asi by som už ani nedošiel do cieľa,“ povedal Jakub Borguľa pre STVR.
„Celkovo som rád, že som sa dostal aspoň do stíhačky po chorobe. Motivácia bola pre mňa aj to, že ma prišli pozrieť rodina a kamaráti,“ dodal Borguľa.
Borguľov boj
„Bol to viac boj o udržanie sa v pretekoch a boj Jakuba Borguľu samého so sebou. Bol rád, že aspoň prišiel do cieľa. Treba však povedať, že už na začiatku mal trojminútovú stratu. Zázraky sa teda nedali očakávať. Celé jeho olympijské vystúpenie bolo ovplyvnené chorobou. Mal to náročné, lebo telo sa po chorobe vo vysokej nadmorskej výške pomalšie regeneruje. Určite má talent a môže sa zlepšovať do budúcnosti,“ povedala o 21-ročnom Borguľovi biatlonová expertka STVR Ivona Zvaríková.