Bojovníčka Brignoneová má druhé zlato z Cortiny, Shiffrinová mimo elitnej desiatky

Talianka Federica Brignoneová patrí k najvýraznejším osobnostiam ženského zjazdového lyžovania vo Svetovom pohári, ale už aj na zimných olympijských hrách.
K striebru a dvom bronzovým medailám z predchádzajúcich dvoch zimných hier v Pjongčangu 2018 a Pekingu 2022 pridala na domácom snehu v Cortine d´Ampezzo už dve zlaté.
Po senzačnom triumfe v super G pridala 35-ročná skúsená pretekárka najcennejší kov aj vo svojej obľúbenej disciplíne – obrovskom slalome.
Bola príliš pokojná
„Som bez slov. Mám pocit, že sa mi to len sníva. Pred pretekmi som bola na svoje pomery až príliš pokojná. Až som nechcela veriť tomu, že sa cítim tak dobre a vyrovnane. Keď som dokončila druhé kolo a prešla cieľovou čiarou, začula som burácanie fanúšikov a už som začala tušiť, že je to dobré. Vo vnútri som však tomu stále nechcela veriť, že sa mi znova podarilo zvíťaziť,“ uviedla Brignoneová.
Ťažké zranenie
Brignoneová bola v minulom roku veľmi ťažko skúšaná. Na posledných pretekoch minulej sezóny, domácom šampionáte začiatkom apríla, utrpela komplikovanú zlomeninu holennej a lýtkovej kosti, zároveň si pretrhla skrížený väz v ľavom kolene. Rehabilitácia bola náročná a zdĺhavá.
Sprvu sa zdalo, že jej účasť na zimnej olympiáde vo februári 2026 je v troskách. Lenže bojovníčka z Talianska urobila všetko pre návrat vo vrcholnej forme a na ZOH 2026 zatiaľ udivuje svet aj sama seba ziskom dvoch zlatých medailí.
Dva strieborné kovy
Nezlomná Talianka v súčte oboch kôl zdolala o 62 stotín sekundy Švédku Saru Hectorovú a Nórku Theu Louise Stjernesundovú. Keďže dosiahli rovnaký čas, obe získajú striebro a bronz sa udeľovať nebude.
Talianka Lara Dellová Meaová zaostala len o 5 stotín za striebornou dvojicou. Nemka Lena Dürrová sa z druhej priečky po 1. kole zosunula na konečné 9. miesto. Ešte horšie dopadla Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá s mankom 92 stotín na víťazku skončila mimo najlepšej desiatky na 11. mieste.
Jančová len pár sekúnd
Jediná Slovenka v súťaži Rebeka Jančová nedokončila už svoju prvú jazdu. Po chybe na vnútornej lyži ju vyhodilo z ideálnej línie a nedošla ani po prvý medzičas.
„Veľmi ma to mrzí. Bola som nastavená, že idem do toho naplno. Aj v tréningoch to bolo veľmi dobré jazdenie. S dobrou jazdou som sa mohla porovnávať s najlepšími. Chyba prišla mojou vinou. S rizikom prichádzajú chyby a keď sú nezvládnuté, sú z toho potom výpadky,“ uviedla Rebeka Jančová pre Šport STVR.