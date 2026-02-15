Čerňanská po dvoch jazdách v monoboboch žien na 20. mieste

Slovenská bobistka Viktória Čerňanská figuruje po nedeľňajších dvoch jazdách v monoboboch žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo priebežne na 20. priečke s časom 2:01,64 min.
Vedie Nemka Laura Nolteová, ktorá v súčte prvých dvoch jázd dosiahla čas 1:59,12 min. Čerňanská za ňou zaostáva o 2,52 sekundy.
Po úvodnej jazde bola Čerňanská na 21. priečke, v druhej svoje postavenie zlepšila o jednu pozíciu. Ďalšie dve jazdy sú na programe v pondelok večer.
Olympijské zlato z Pekingu obhajuje Američanka Kaillie Armbrusterová Humphriesová, ktorá je priebežne tretia. Čerňanská pred štyrmi rokmi obsadila v tejto disciplíne 17. miesto.