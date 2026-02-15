Kapustíková na veľkom mostíku nepostúpila do 2. kola, Nórka Strömová má ďalšie zlato

Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková nepostúpila do 2. kola nedeľňajších pretekov na veľkom mostíku v Predazze v rámci olympijských hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo. V úvodnom kole ju klasifikovali na 44. pozícii.
Najmladšia členka slovenskej výpravy na ZOH 2026 skočila na značku 105,5 metra a za svoj výkon dostala hodnotenie 79,7 bodu. Z päťdesiatky štartujúcich postupovalo do 2. kola najlepších 30 a šestnásťročnej Slovenke chýbalo na postup pomerne priepastných 18,2 bodu. Predtým na strednom mostíku Kapustíková tiež neprenikla do druhého kola a obsadila 41. miesto.
Olympijskou šampiónkou na veľkom mostíku sa nakoniec stala Anna Odine Strömová z Nórska, pre ktorú je to už tretia medaila zo ZOH 2026 – po zlate zo stredného mostíka a striebre zo súťaže zmiešaných tímov.
Striebro v nedeľňajších pretekoch získala ďalšia Nórka Eirin Maria Kvandalová a bronz si vybojovala Nika Prevcová. Slovinka má tiež tretiu medailu z týchto ZOH – predtým brala zlato v pretekoch zmiešaných tímov a striebro na strednom mostíku.