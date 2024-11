Slnko škodí aj v zime a spôsobuje vrásky v kancelárii: Aký je rozdiel medzi ochrannými faktormi? (rozhovor)

Používate krém s ochranou pred slnkom každý deň a správne? Ak si ho nanášate príliš málo, robíte to takmer zbytočne a o pár rokov vás môžu nepríjemne prekvapiť pigmentové škvrny aj predčasné vrásky.

Mnoho ľudí si myslí, že SPF krémy je potrebné používať iba počas slnečných dní, avšak UV lúče prenikajú aj cez oblaky a spáliť sa môžete aj v zime.

Prečítajte si rozhovor s MUDr. Petrou Mečiarovou, zakladateľkou estetickej a korektívnej dermatológie MEDERMIS v Banskej Bystrici, v ktorom sa dozviete:

aký je rozdiel medzi SPF 30 a 50 a čo toto číslo znamená

aká je najlepšia prvá pomoc pri spálení

koľko krému treba nanášať na pleť, aby bol efektívny

že v zime môžeme čeliť ešte väčšiemu riziku poškodenia pokožky slnkom

ako predísť starnutiu pleti a pigmentovým škvrnám

ako chrániť počas dovolenky deti

či pokožku pred spálením ochráni kokosový olej

ktoré značky krémov odporúča

Prečo je dôležité používať opaľovací krém každý deň, aj v zime?

Po dopade UV žiarenia na zemský povrch dochádza k jeho odrazu, preto ani pod slnečníkom a v tieni stromov nie sme dostatočne chránení. Denné používanie krémov s SPF zabezpečuje ochranu pokožky nielen pred vznikom rakoviny kože, ale aj pred predčasným starnutím kože, stratou elasticity, vznikom vrások, pigmentových škvŕn a nerovnomerného sfarbenia pokožky.

Od ľadovej alebo snehovej plochy sa odráža 80% až 90% slnečného žiarenia, preto sme vystavení počas zimnej dovolenky na horách takmer dvojnásobnej dávke UV žiarenia a veľmi rýchlo dochádza k spáleniu pokožky.

Dermatologička Petra Mečiarová vyvracia mýty o ochrane pred slnkom. Foto: Petra Mečiarová

Aký je rozdiel medzi rôznymi ochrannými faktormi (SPF)? Čo znamenajú čísla ako SPF 30 alebo SPF 50?

SPF (Sun Protection Factor), teda ochranný faktor proti slnečnému žiareniu označuje, ako efektívny produkt chráni pokožku pred UVB žiarením, ktoré je zodpovedné za spálenie kože a prispieva k vzniku rakoviny.

Hodnota SPF ukazuje, ako dlho je pokožka chránená pred spálením v porovnaní s tým, ako keby nebol použitý žiadny ochranný faktor. SPF 30 znamená, že pokožka bude chránená 30-krát dlhšie ako bez použitia ochranného krému. Ak by došlo k spáleniu pokožky bez použitia ochranného faktoru po 10 minútach, s ochranným krémom s SPF 30 by to trvalo približne 300 minút.

SPF 50 poskytuje vyššiu ochranu než SPF 30, ale rozdiel nie je tak dramatický, ako by sa mohlo zdať na základe čísel. SPF 30 blokuje približne 97 % UVB lúčov, SPF 50 blokuje približne 98 % UVB lúčov, ale pri dlhšom pobyte na slnku alebo v prípade citlivej pokožky to môže mať významný vplyv na zníženie rizika spálenia.

Ako si vybrať správny opaľovací krém pre rôzne typy pleti a pre dieťa?

Najdôležitejším faktorom je určenie fototypu kože. Pri fototype 1 až 2 je pokožka extrémne citlivá na slnečné žiarenie a veľmi rýchlo (10 – 20 minút) dochádza k jej začervenaniu, preto sú najvhodnejšie krémy s vysokým ochranným faktorom.

Netreba zabúdať ani na vek, deti do 5 rokov majú veľmi jemnú a extrémne citlivú kožu. Spálenie v detstve je hlavným rizikovým faktorom pre vznik rakoviny kože.

V prípade citlivej pokožky alebo u detí do 1 roka sú vhodnejšie minerálne krémy bez konzervantov a parfumácie, ktoré obsahujú minerálne (fyzikálne) filtre. Tieto UV filtre neprenikajú kožnou bariérou, ale pôsobia len na povrchu pokožky, kde odrážajú slnečné lúče.

Aké množstvo opaľovacieho krému by sme mali použiť na tvár a iné časti tela?

Odporúčané množstvo je približne 1 čajová lyžička na oblasť tváre a v ideálnom prípade by ste mali aplikovať celkovo asi 30 ml (približne jeden štamperlík) krému na celé telo. Dôležité je naniesť krém rovnomerne a dôkladne ho votrieť do pokožky. Nanesením menšieho množstva sa ochranný faktor výrazne znižuje a jeho ochranná funkcia nie je zaručená.

Ako často by sme mali aplikovať opaľovací krém počas dňa?

Väčšina kvalitných fotoprotektínych krémov zaručuje vodostáloť a fotostabilitu, čo však neznamená, že je vždy postačujúca len jednorázová aplikácia. Ideálne je zopakovať aplikáciu krému po 2 až 3 hodinách.

Ako môžeme rozpoznať poškodenie pokožky spôsobené slnkom?

Po nadmernej expozícii slnečnému žiareniu dochádza k spáleniu pokožky, ktoré sa prejaví po 2 až 6 hodinách intenzívnym začervenaním, opuchom a pri ťažkom spálení až tvorbou pľuzgierov. Maximum prejavov vzniká v priebehu 24 hodín po expozícii slnečnému žiareniu.

Chronické vystavenie UV žiareniu môže viesť k rôznym dlhodobým zmenám na koži, ktoré sú často spojené so starnutím pokožky a zvýšeným rizikom rakoviny kože. Fotostarnutie sa prejavuje vznikom vrások, jemných línií, stratou elasticity, stratou pružnosti a tvorbou pigmentových škvŕn. UV žiarenie môže poškodiť aj cievy v pokožke, čo vedie k začervenaniu a tvorbe rožšírených ciev.

Aká je najlepšia prvá pomoc pri spálení?

Vlažná sprcha alebo kúpeľ. Ak nemáme k dispozícii krém po opaľovaní, ktorý urýchľuje reparačné procesy, je možné použiť hydratačné krémy s obsahom pantenolu, aloe vera alebo výťažky z ovsa. Na ukľudnenie pokožky môžeme použiť aj biely jogurt, kyslú smotanu, chladenú uhorku, prípadne studené obklady z čierneho alebo zeleného čaju. Dôležitý je aj dostatočný pitný režim.

Opakované spálenie a dlhodobé vystavovanie pokožky UV žiareniu však vedie k poškodeniu DNA a vzniku kožnej rakoviny. Hojenie pokožky trvá približne týždeň a po jej obnovení je nová pokožka veľmi jemná a citlivá na spálenie, preto je nevyhnutné chrániť pokožku ľahkým odevom. Tmavé látky chránia lepšie pred UV žiarením ako svetlé.

Aké sú dlhodobé účinky pravidelného používania opaľovacieho krému na vzhľad a zdravie pokožky?

Pravidelné používanie krémov s ochranným faktorom je kľúčové v prevencii kožnej rakoviny, starnutia pokožky a vzniku nerovnomerného sfarbenia. Ak by sme si mali vybrať len jeden krém, ktorý spomalí starnutie pokožky, tak je to krém s vysokým ochranným faktorom.

Existujú nejaké mylné predstavy o opaľovacích krémoch, ktoré by ste chceli vyvrátiť?

Ľudia si často myslia, že krém s SPF 100 poskytuje 2x takú ochranu ako krém s SPF 50. Krém s SPF 50 blokuje približne 98% UVB žiarenia a vyššie SPF neprináša radikálne lepšiu ochranu. Ľudia s tmavšou pokožkou veria, že sa nemôžu spáliť alebo že nepotrebujú krém s ochranným faktorom, avšak aj ich pokožka je vystavená riziku spálenia, vzniku kožnej rakoviny a starnutia kože.

Niektorí ľudia sa snažia hľadať prírodné alternatívy k opaľovacím krémom, ako kokosový, malinový, olivový olej, ktoré však reálne predstavujú SPF 2-4, čo nie je dostatočná ochrana pred škodlivými účinkami UV žiarenia.

Častá je aj obava vplyvu používania krémov na vznik rakoviny a hormonálnych porúch. Vedecké štúdie však nepreukázali, že by kvalitné opaľovacie krémy spôsobovali zdravotné problémy. Na druhej strane, riziko rakoviny kože z UV žiarenia je jasne zdokumentované.

Ako môžu opaľovacie krémy pomôcť v prevencii starnutia pokožky?

Opaľovacie krémy s SPF sú dôležitým nástrojom v prevencii predčasného starnutia pokožky tzv. Photoagingu alebo fotostarnutia. Za starnutie pokožky zodpovedá UVA žiarenie, preto je dôležité používať širokospektrálny ochranný krém.

Krémy obsahujúce antioxidanty ako vitamín C, vitamín E, resveratrol alebo niacínamid pomáhajú chrániť pokožku pred voľnými radikálmi, ktoré vznikajú v dôsledku UV žiarenia a prispievajú k predčasnému starnutiu.

Dermatologička Petra Mečiarová nedá dopustiť na kvalitné krémy. Foto: Petra Mečiarová

Je potrebné používať opaľovací krém aj počas zamračených dní alebo keď sme väčšinou v interiéri?

Aj počas zamračených dní až 80 % UV žiarenia prenikne cez oblaky. UVA žiarenie, ktoré spôsobuje starnutie pokožky, môže prenikať cez sklo. Ak trávite veľa času pri oknách, napríklad v aute, kancelárii alebo doma, stále ste vystavení škodlivým účinkom slnečného žiarenia. Aj krátkodobé vystavenie slnečnému žiareniu, ak sa opakuje často, prispieva k dlhodobému poškodeniu kože.

Používanie krému s vysokým SPF každý deň minimalizuje toto kumulatívne poškodenie, čím pomáha predchádzať vráskam, pigmentovým škvrnám a ďalším prejavom starnutia. Modré svetlo (HEV svetlo) z elektronických zariadení, ako sú počítače a telefóny, môže prispievať k starnutiu pokožky, preto je vhodné používať produkty aj s ochranou voči modrému svetlu.

Aké sú vaše osobné tipy a triky na ochranu pred slnkom?

Pre zachovanie zdravia a mladistvého vzhľadu pokožky je dôležité používať širokospoktrálny krém s ochranou voči UVA, UVB žiareniu a modrému svetlu každý deň, bez ohľadu na počasie alebo prostredie, v ktorom sa nachádzate. V lete netreba zabúdať ani na ochranu vlasov a vlasovej pokožky a používať špecializované produkty s UV ochranou. Vždy mám pri sebe aj balzam na pery s UV filtrom.

Môžete nám odporučiť nejaké konkrétne produkty alebo značky, ktoré považujete za účinné?

Novinkou sú širokospektrálne krémy pre rizikových pacientov, ktoré poskytujú najvyšší stupeň ochrany a patria medzi zdravotnícke pomôcky ( Anthelios 100 KA+ MED, Avene Sunsimed KA, Eucerin SUN Actinic Control, Bioderma Photoderm Max, Uriage Bariésun 100).