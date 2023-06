SaS predstavila Radu pre obnovu dôvery v spravodlivosť, Kolíková priblížila jej priority (video)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predstavila Radu pre obnovu dôvery v spravodlivosť, ktorú povedie bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS).

Ako Kolíková uviedla na utorkovej tlačovej besede, v SaS patria spravodlivosť a právny štát medzi priority, s čím súvisí obnova dôvery v štát. Je podľa nej dôležité vysporiadať sa v spoločnosti s korupčnými kauzami.

„Je dôležité páchateľov postaviť čo najskôr pred súd. S tým súvisia aj priority, ktorým sa budeme venovať v rade. Nie je to len priorita, ktorá súvisí s trestným konaním. Spravodlivosť pre Slovensko je oveľa väčšia téma,“ uviedla Kolíková.

Prioritou aj reforma súdnictva

Ako ďalej Kolíková vysvetlila, Rada pre obnovu dôvery v spravodlivosť chce v prvom rade postaviť páchateľov pred súd, vysporiadať sa s paragrafom 363 a urobiť reformu prokuratúry.

Ďalšou prioritou rady je dotiahnuť reformu súdnictva. Znamenalo by to skoršie a zrozumiteľné rozhodnutia. Ako dodala Kolíková, súvisí s tým aj elektronizácia justície, ktorá by znamenala rýchlejšie a lacnejšie súdne konanie.

Ochrana ľudských práv

„Chceme, aby sa mali ľudia na Slovensku dobre, aby sa im dobre žilo a podnikalo. Znamená to teda nový Občiansky zákonník a zákon o obchodných spoločnostiach. Chceme, aby sa tu ľudia cítili dôstojne a každý mohol o sebe rozhodovať aj v zraniteľných situáciách, osobitne s ohľadom na svoj vek, zdravie, a k tomu treba nové pravidlá,“ zdôraznila Kolíková.

Doplnila, že je tiež potrebné nastaviť tresty tak, aby boli primerané a aby sa umožnili alternatívne tresty tam, kde je to možné, pretože je to lacnejšie a humánnejšie. „Poslednou prioritou je ochrana ľudským práv. Ochrana práv Rómov, práv žien, práv ľudí, párov rovnakého pohlavia, a teda aj práva pre ľudí LGBTI komunity,“ uzavrela Kolíková.

Ďalšími členmi Rady pre obnovu dôvery v spravodlivosť sú právnička Slávomíra Henčeková, riaditeľ legislatívno-právneho odboru v kancelárii prezidentky Tomáš Hubinák, etnografka a historička Zuzana Kumanová, bývalý generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže Róbert Mudronček, poslanec Národnej rady SR a právnik Alojz Baránik, slovenský politik a sociológ Ondrej Dostál a tiež advokát, právny historik, teoretik a metodológ práva, vysokoškolský pedagóg Tomáš Gábriš.