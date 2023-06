Sulík a Kollár okomentovali rozhodnutie Hegera byť dvojkou Demokratov

Predseda Demokratov Eduard Heger urobil veľkú chybu, keď nedal na prvé miesto kandidátky seba ale Andreu Letanovskú.

Povedal to v nedeľu predseda parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár v diskusnej relácii televízie TA3 V politike. „Je to bývalý premiér. Preboha, veď tú pani nikto nepozná, o čom sa tu budeme baviť. Mocensky to nezvládol,“ zhodnotil Kollár a dodal, že Heger nie je schopný ani ustáť si svoje prvé miesto.

Sme rodina bude mať na prvom mieste kandidátky Borisa Kollára, na druhom bude Milan Krajniak a nasledovať budú ďalší podpredsedovia hnutia. Líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík v diskusnej relácii povedal, že ani on by to na mieste Hegera neurobil. Jednotkou na kandidátke SaS je on ako predseda.