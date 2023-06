Kolíková podporuje zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na odvolanie Kollára

Exministerka spravodlivosti a poslankyňa parlamentu za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Mária Kolíková podporuje zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie šéfa parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina).

Ako v nedeľu uviedla vo svojom stanovisku, ak by aj mimoriadna schôdza bola zvolaná, nie je isté, či sa nájde 76 poslancov, ktorí zahlasujú za jeho odvolanie. „Každopádne, podporujem tento návrh a treba to skúsiť. Demokrati už od piatku vedia, že sú poslanci SaS, ktorí tento návrh podporia,“ dodala.

Kolíková zdôraznila, že jednoznačne neakceptuje pôsobenie žiadneho politika vo verejnom priestore, ktorý obhajuje bitie žien.

Vyjadrenia Borisa Kollára

Žiadny dôvod na obhajobu násilia podľa nej neobstojí. „Ako vyplýva zo samotných vyjadrení Borisa Kollára, nepoužil obranu, ale útok. Bol agresívny, keď nikto nebol ohrozený na živote či zdraví,“ podčiarkla.

Kolíková dodala, že nemožno verejne obhajovať niečo ako odplatu alebo vyhrážku do budúcna vo forme násilia, osobitne, ak danú „vyhrážku“ robí jednoznačne silnejší muž na slabšej žene. Tým, že Boris Kollár verejne obhajuje situácie, keď je namieste aj bitka ženy, prekročil podľa Kolíkovej medze jeho verejnej akceptovateľnosti v politike.

„Diskusia by nemala byť primárne o zvolaní mimoriadnej schôdze parlamentu. Diskusia by mala byť predovšetkým o tom, či v politike má pôsobiť muž, ktorý zjavne stále nerozumie, že urobil niečo zlé a že by sa mal za to prinajmenšom verejne ospravedlniť a odsúdiť svoje správanie,“ skonštatovala Kolíková s dodatkom, že v opačnom prípade dáva Kollár ostatným mužom návod, že sú situácie, keď ženu zbiť treba.

Podozrenie zo zneužitia tajných

Mimoriadne vážne sú podľa nej aj podozrenia o tom, že Barboru Richterovú sledovala Slovenská informačná služba (SIS). Aj o tom by mala byť rozprava v parlamente, myslí si Kolíková.

„Toto podozrenie zo zneužitia tajných služieb je nevyhnutné v plnosti vyšetriť a aj premiér by sa tu mal priamo angažovať a vyvodiť dôsledky, ak bude mať akékoľvek podozrenie z ich zneužitia,“ podotkla Kolíková.

Dôvodom na mimoriadnu schôdzu by mal byť podľa poslankyne SaS nielen návrh na odvolanie predsedu parlamentu, ale aj podpora medzinárodných dohôd a účinných nástrojov na boj proti rodovým stereotypom a násiliu na ženách.

Poukázala na to, že v parlamente sa nediskutuje o podpore Istanbulského dohovoru, ktorý je o účinných nástrojoch proti násiliu páchanému na ženách, ale naopak, sú predkladané návrhy na odmietnutie Istanbulského dohovoru.