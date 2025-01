Európske krajiny sa môžu čoskoro ocitnúť pod „silným tlakom“, aby dosiahli mierovú dohodu s Ruskom, ktoré vedie vojnu proti Ukrajine. Ako referuje web Ukrajinská pravda, počas návštevy Paríža to povedal poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski.

„Čoskoro môžeme čeliť silnému tlaku na našej ceste k dosiahnutiu dohody s Moskvou. Ale s akou dohodou môže rozumná Európa súhlasiť? Iste, nie je to ľahká dohoda, ktorá Moskve umožní zotaviť sa. Európa je oveľa silnejšie, ako si ruskí lídri myslia, že Rusko je oveľa slabšie, ako si mnohí Európania myslia,“ uviedol Sikorski.

Šéf poľskej diplomacie povedal, že Ukrajina si zaslúži a potrebuje mier. Zdôraznil, že mier by mal byť za spravodlivých podmienok, nie kapitulácia. Nemali by sa podľa neho dávať náročné časové limity, ale namiesto toho by spojenci mali spraviť všetko pre to, aby zlepšili pozíciu Ukrajiny pre budúce rokovania.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že prvé rozhovory o ukončení vojny sa uskutočnia s novozvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom po jeho inaugurácii a až v prípade „silných bezpečnostných záruk pre Ukrajinu“ môže dôjsť k rozhovorom s ruským vodcom Vladimirom Putinom.