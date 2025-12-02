Ďalšia rana pre Česko. Ruský letecký úder údajne rozdrtil skupinu českých dobrovoľníkov

Ruské ozbrojené sily leteckým úderom v Sumskej oblasti zničili skupinu vojakov z Česka a Poľska, informuje český web Novinky.cz s odvolaním sa na informácie ruskej tlačovej agentúry TASS.
„V smere na Sumy bola v dôsledku presného leteckého úderu zničená skupina zahraničných žoldnierov zo 47. samostatnej mechanizovanej brigády ukrajinskej armády,“ cituje ruská agentúra nemenovaný zdroj, podľa ktorého boli medzi nimi aj českí a poľskí dobrovoľníci.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Na Ukrajine padol ďalší český občan
České ministerstvo zahraničných vecí sa odmietlo k informáciám vyjadriť. „Ruskú vojnovú propagandu nekomentujeme,“ uviedla pre český portál jeho hovorkyňa. Moskva nepredložila žiadne dôkazy o tom, že k útoku došlo, ani neuviedla, kedy a kde sa mal stať či akou zbraňou bol vykonaný.
Za posledné dva týždne boli potvrdené informácie o úmrtí dvoch českých dobrovoľníkoch bojujúcich na strane Ukrajiny proti ruskej agresii.