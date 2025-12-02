Členské štáty „koalície ochotných“ dokončili prácu na bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, pričom Spojené štáty by ich mali schváliť v blízkej budúcnosti. Referuje o tom web glavcom.ua s odvolaním sa na francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Podľa francúzskeho lídra Rusko nedalo žiadne signály ani dôkazy o svojej pripravenosti zastaviť agresiu voči Ukrajine.
Ukrajina je jediná krajina, ktorá môže diskutovať o otázke územia, pretože je to jej územie, suverénne a uznané medzinárodným právom. Pokiaľ ide o bezpečnostné záruky, musia byť za účasti Ukrajincov. Je to ich územie a tiež ak pri rokovaní sedia zástupcovia koalície ochotných. Keďže aj oni vystupujú ako garanti a keďže ide o bezpečnosť Európy.
Spojenci majú obavy, že Trump podmieni poskytnutie bezpečnostných záruk podpísaním mierovej dohody
Macron ohlásil dôležité rokovania v blízkej budúcnosti. Počas nadchádzajúceho stretnutia Európania schvália s Američanmi bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. „V najbližších dňoch sa uskutočnia dôležité rokovania medzi americkými predstaviteľmi koalíciou ochotných, aby sa objasnila účasť USA na týchto zárukách v súlade s tým, čo sme minulý týždeň rozhodli,“ zdôraznil francúzsky prezident.