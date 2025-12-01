Na Ukrajine padol ďalší český občan

V bojoch na Ukrajine zomrel ďalší český občan. O úmrtí na stránkach Pohrebnej služby v českom mestečku Odry informovala jeho rodina, píše web Novinky.cz.
„Padol v boji za slobodu Ukrajiny ako český občan, ktorý tam žil. Jemu česť, pochovaný bude na Ukrajine ako vojnový hrdina so všetkými poctami,“ uviedla rodina o 46-ročnom V. P. v smútočnom oznámení. Muž podľa oznámenia zomrel 17. novembra.
Ruské útoky zabili na Ukrajine počas uplynulého dňa päť civilistov
České ministerstvo zahraničia zatiaľ žiadne informácie o ďalšom padlom Čechovi na Ukrajine neposkytlo. „Ukrajinská strana oficiálne úmrtie nášho občana nepotvrdila, zastupiteľský úrad je s predstaviteľmi armády v kontakte,“ povedala Novinkám Mariana Wernerová z tlačového oddelenia ministerstva.
Za ostatný týždeň ide už o druhú správu o úmrtí českého občana v bojoch na Ukrajine. Minulý štvrtok informovala Stredná umeleckopriemyselná škola v Uherskom Hradišti o tom, že v bojoch padol 27-ročný Čech J. K., ktorý na škole predtým študoval. Mladý muž zahynul pri Iziume v Charkovskej oblasti.