Vojenská podpora Ukrajiny alebo víťazstvo Moskvy. Štúdia „Európska voľba“ ukázala, čo by nás stálo viac

Financovanie vojenských operácií Ukrajiny počas štyroch rokov bude európske vlády stáť 606 až 972 miliárd dolárov (522 až 837 miliárd eur). Posilnenie východného krídla Európskej únie (EÚ) v prípade ruského víťazstva by však podľa novej štúdie „Európska voľba“ stálo takmer dvojnásobok – medzi 1,4 a 1,8 bilióna dolárov.
EÚ musí prevziať iniciatívu
Dokument zverejnil Nórsky inštitút pre medzinárodné záležitosti (NUPI) spolu s konzultačnou spoločnosťou Corisk, informoval denník The New York Post.
„Nedávny 28-bodový mierový plán navrhnutý administratívou prezidenta Donalda Trumpa ilustruje naliehavú potrebu, aby sa Európa ujala iniciatívy a prevzala zodpovednosť za diplomatické úsilie o ukončenie nelegálnej vojny Ruska,“ uvádzajú autori štúdie.
Výskumníci dodali, že administratíva prezidenta Trumpa je „mimo kontaktu so skutočnými problémami“ a svoju analýzu vypracovali s predpokladom, že Ukrajina nedostane od Spojených štátov prakticky žiadnu podporu.
Milióny utečencov z Ukrajiny
Scenár postupného ruského víťazstva bez zvýšenia európskej pomoci by mohol Úniu stáť až 1,8 bilióna dolárov. Podľa štúdie by v takom prípade milióny utečencov opustili Ukrajinu a zaplavili Európu, čo by európske vlády stálo miliardy.
Kremeľ by získal geopolitickú výhodu a mohol by obrátiť pozornosť na Arktídu či Pobaltie, čo by zvýšilo výdavky Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) na obranu východných hraníc.
Šanca na víťazstvo Kyjeva
Ak by sa však EÚ podarilo zabezpečiť približne 972 miliárd dolárov počas štyroch rokov, Kyjev by podľa autorov štúdie mohol dosiahnuť víťazstvo.
„V prípade trvalého konfliktu alebo ruského víťazstva bude Ukrajina potrebovať trvalú podporu, zatiaľ čo v prípade vojenského víťazstva Ukrajiny sa západná pomoc postupne výrazne zníži,“ uvádzajú autori štúdie.