Putin nesmie uniknúť zodpovednosti za vojnové zločiny na Ukrajine, varuje eurokomisár pre spravodlivosť

Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončenie vojny na Ukrajine nesmie viesť k tomu, že ruský prezident Vladimír Putin unikne zodpovednosti za vojnové zločiny spáchané ruskými silami. V rozhovore pre web POLITICO to povedal európsky komisár pre spravodlivosť a demokraciu Michael McGrath.
Podľa McGratha by akýkoľvek krok smerujúci k „vymazaniu trestov“ pre Rusko v mierovej dohode predstavoval „historickú chybu obrovských rozmerov“. Zdôraznil, že vyjednávači musia zabezpečiť, aby snaha o prímerie neznamenala oslobodenie Moskvy od trestného stíhania.
Beztrestnosť ako riziko ďalšej agresie
Jeho vyjadrenia odrážajú obavy viacerých európskych krajín, že pôvodný americký návrh dohody obsahoval prísľub „plnej amnestie za činy spáchané počas vojny“ spolu s plánmi na opätovné začlenenie Ruska do svetovej ekonomiky.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Ruské útoky zabili na Ukrajine počas uplynulého dňa päť civilistov
„Nemyslím si, že dejiny budú zhovievavo hodnotiť akýkoľvek pokus vymazať ruské zločiny na Ukrajine,“ povedal McGrath s tým, že umožniť beztrestnosť by znamenalo „zasiať semienka ďalšej agresie a ďalšej invázie“.
Dostatok dôkazov
Ukrajinské úrady od začiatku vojny vyšetrujú viac než 178-tisíc údajných ruských zločinov. Minulý mesiac komisia OSN konštatovala, že ruské orgány spáchali zločiny proti ľudskosti pri útokoch dronmi na ukrajinských obyvateľov, ako aj vojnové zločiny násilného presunu a deportácie civilistov.
Fínsko pritvrdzuje: Ak má odzbrojiť Ukrajina, menšiu armádu musí mať aj Rusko
„Nemôžeme obetovať práva obetí ruskej agresie a ruských zločinov,“ povedal McGrath a dodal, že o týchto zločinoch existuje „dostatok dôkazov“.
EÚ spolu s ďalšími partnermi pracuje na zriadení osobitného tribunálu pre zločin agresie s cieľom postaviť ruských lídrov pred spravodlivosť za plnoformátovú inváziu na Ukrajinu, ktorá sa začala vo februári 2022. V marci 2023 vydali sudcovia Medzinárodného trestného súdu zatykač na Putina, ktorého označili za „údajne zodpovedného za vojnový zločin nezákonnej deportácie obyvateľstva [detí]“ z Ukrajiny.