Spojené štáty vnímajú Európu ako bezvýznamnú, povedal bývalý veliteľ amerických síl v Európe

Bývalý veliteľ amerických síl v Európe generál Ben Hodges uviedol, že si Európa „pomaly začína uvedomovať“, že sa nemôže spoliehať na Spojene štáty ako na férového partnera. Informuje o tom web Euro News.
Spojené štáty vnímajú Európu ako bezvýznamnú, azda len s výnimkou určitých obchodných záujmov.
Hodges tiež skonštatoval, že prístup americkej administratívy bol k rusko-ukrajinskému konfliktu„odsúdený na zlyhanie od samého začiatku“, pretože k vojne pristupovali ako k „obrovskému realitnému obchodu“.
Ako dôkaz uviedol nedávne zistenia týkajúce sa osobitného vyslanca amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Blízky východ Steva Witkoffa a Trumpovho zaťa Jareda Kushnera.
Americký vyslanec Witkoff vraj radil Rusom, ako na Trumpa
Podľa Hodgesa to naznačuje, že hlavným záujmom Washingtonu je „biznis s Ruskom po tom, ako sa toto celé skončí“. „Ak sa veci vyvinú tak, ako si to pán Witkoff a Jared Kushner želajú s Rusmi, bude to pre Európu obrovský problém,“ konštatoval Hodges a dodal, že ak Ukrajinu dotlačia k nevýhodnej dohode, môže to viesť k ďalším miliónom utečencov.
Hodges však odmietol tvrdenia, že Ukrajina prehráva vojnu a povedal, že ruská ekonomika má „vážne problémy“. Podľa neho majú „Ukrajina a Európa spolu“ dostatok priemyselných kapacít, financií aj obyvateľstva na to, aby dokázali zastaviť Rusko. „Neexistuje žiadny dôvod, prečo by Európa a Ukrajina nemohli Rusko zastaviť. Chýba im len sebadôvera a politická vôľa,“ uviedol.