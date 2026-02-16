Rubio sa v Budapešti stretne s Orbánom, ktorého Trump otvorene podporuje

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa v pondelok v Budapešti stretne s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Šéf americkej diplomacie v nedeľu v Bratislave rokoval so slovenským premiérom Robertom Ficom. Jednou z tém rokovaní s Orbánom, rovnako ako s Ficom, bude energetika.
Návšteva Rubia prichádza pred maďarskými aprílovými parlamentnými voľbami, v ktorých nacionalistický líder čelí výraznej výzve zo strany opozičného lídra Pétera Magyara. Podľa prieskumov Orbánova strana Fidesz zaostáva za stranou Tisza Magyara.
Americký prezident Donald Trump neskrýva svoju priazeň k Orbánovi. V piatkovom príspevku na sociálnej sieti napísal, že maďarský premiér dosiahol v Maďarsku „fenomenálne“ výsledky.
Lídri EÚ však kritizujú maďarského predsedu vlády. Podľa nich v Maďarsku pritvrdzuje voči sudcom, univerzitám, médiám aj občianskym organizáciám, ktoré kritizujú Orbána. Napätie medzi Budapešťou a EÚ zvyšuje aj Orbánov blízky vzťah s ruským vodcom Vladimirom Putinom.
Maďarsky premiér budúci týždeň odcestujú do Washingtonu aby sa zúčastnil prvého stretnutia Trumpovej Rady mieru, ktorú kritici vnímajú ako nástroj určený na oslabenie Bezpečnostnej rady OSN.
Orbán sa pre mnohých Trumpových priaznivcov stal hrdinom pre svoj tvrdý postoj k migrácii počas sýrskej utečeneckej krízy spred desiatich rokov. Niekoľkokrát navštívil Trumpovo sídlo Mar-a-Lago na Floride. Po Orbánovej vlaňajšej návšteve Bieleho domu Trump udelil Maďarsku výnimku zo sankcií na dovoz ruskej ropy a plynu, ktoré USA uvalili pre ruskú inváziu na Ukrajinu.