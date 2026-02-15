Pellegrini potvrdil záväzky voči NATO, s Rubiom diskutoval o silnejšej Európe – FOTO

Dôležitou témou rokovania bola podľa prezidentskej kancelárie aj obranná spolupráca a plnenie záväzkov vyplývajúcich zo samitov NATO.
Otázky energetiky, obrany a bezpečnosti ako aj transatlantických vzťahov boli predmetom nedeľného stretnutia prezidenta Petra Pellegriniho a amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia, ktorý pricestoval na Slovensko. Ako v tejto súvislosti informovala kancelária hlavy štátu, dvojica neopomenula ani aktuálne svetové dianie. Prezidentská kancelária zároveň pripomenula, že aktuálna návšteva amerického ministra zahraničných vecí na Slovensku sa uskutočnila po siedmich rokoch.

„Naše partnerstvo je strategické a prináša konkrétne výsledky v oblasti obrany, bezpečnosti aj energetickej spolupráce,“ uviedol prezident Pellegrini. V tejto súvislosti ocenil rozvoj spolupráce v jadrovej energetike vrátane projektu novej elektrárne realizovaného spoločnosťou Westinghouse. Podľa slov prezidenta jadrová energia znamená stabilitu a suverenitu voči geopolitickým otrasom, pričom Slovensko má záujem túto spoluprácu so Spojenými štátmi ďalej prehlbovať.

Dôležitou témou rokovania bola podľa prezidentskej kancelárie aj obranná spolupráca a plnenie záväzkov vyplývajúcich zo samitov NATO. Prezident v tejto súvislosti potvrdil pripravenosť Slovenska pokračovať v modernizácii ozbrojených síl a prispievať tak k posilňovaniu obrany aliancie a k silnejšej a sebavedomejšej Európe. Ako Pellegrini skonštatoval, to nás robí silnejšími spoločne tvárou v tvár výzvam a hrozbám.

„Naša spolupráca prináša silu a odolnosť. Spoločne sme pripravení formovať bezpečnejšiu, istejšiu a mierovejšiu budúcnosť postavenú na spoločných hodnotách,“ poznamenal prezident. Zároveň zdôraznil, že pevné transatlantické partnerstvo zostáva jedným zo základných pilierov bezpečnosti a stability Slovenskej republiky aj celého európskeho priestoru.

