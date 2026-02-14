Rubio v Mníchove upokojoval Európu, USA chcú obnoviť transatlantickú alianciu

Americký minister zahraničia Marco Rubio na bezpečnostnej konferencii v Mníchove uistil Európu, že Washington chce obnoviť transatlantickú alianciu. Rubio, ktorý vystúpil po mesiacoch napätia medzi USA a Európou spôsobených hrozbami prezidenta Donalda Trumpa o prevzatí Grónska a jeho často posmešnými poznámkami o západných spojencoch, zvolil výrazne upokojujúci tón.
Vystúpenie po mesiacoch napätia
Rubio zopakoval tvrdenie administratívy Trumpa, že imigrácia predstavuje hrozbu, pričom masová migrácia je „krízou, ktorá mení a destabilizuje spoločnosti po celom Západe.“
„Chceme spojencov, ktorí sú hrdí na svoju kultúru a dedičstvo, ktorí chápu, že sme dedičmi tej istej veľkej a ušľachtilej civilizácie a ktorí sú ochotní a schopní ju spolu s nami brániť. Spoločným konaním nielenže pomôžeme obnoviť rozumnú zahraničnú politiku… Získame jasný pocit vlastnej identity a postavenia vo svete, čím odradíme sily, ktoré ohrozujú civilizačnú existenciu Ameriky aj Európy,“ povedal Rubio.
Okrem imigrácie sa Rubio vyhýbal kontroverzným témam hnutia MAGA a kultúrnym vojnám. Vzťahy medzi USA a Európou sa ďalej zhoršili po vydaní novej Národnej bezpečnostnej stratégie USA, ktorá kritizovala Európu a tvrdila, že kontinent čelí civilizačnému úpadku. Napätie sa ešte zvýšilo minulý mesiac, keď Trump zvýšil hrozby anexie Grónska, autonómneho územia člena NATO Dánska, čo prinútilo európske krajiny k jednotnému protestu.
Európa sľubuje väčší podiel na obrane
Európski lídri na bezpečnostnej konferencii v Mníchove prisľúbili, že prevezmú väčšiu časť spoločnej obrany NATO, čo považujú za nevyhnutné na odvrátenie hrozby zo strany Ruska. Predsedníčka Európskej komisieUrsula von der Leyenová vyzvala Európu, aby zvýšila svoje úsilie a prevzala zodpovednosť za svoju bezpečnosť a vyzvala na bližšie vzťahy s Britániou.
Na konferencii sa tiež diskutovalo o vojne na Ukrajine, ktorá sa čoskoro dostane do svojho piateho náročného roka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý je v Mníchove od piatka a stretáva sa s viacerými spojencami, mal v sobotu vystúpiť na konferencii. Ruskí predstavitelia neboli pozvaní.
V Bielom dome v piatok Trump vyzval Zelenského, aby začal konať a ukončil vojnu. Rubio však uviedol, že nevieme, či je Rusko vážne ohľadom ukončenia vojny. Macron povedal, že je potrebný nový rámec na riešenie agresívneho Ruska po skončení bojov na Ukrajine. Merz uviedol, že ak má zmysel rokovať, sme ochotní rokovať, no obvinil Rusko, že ešte nie je pripravené rokovať vážne.