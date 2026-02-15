Kallasová odmietla kritiku Európy od Rubia, Moskva musí zodpovedať za vojnové zločiny

Najvyššia predstaviteľka európskej diplomacie Kaja Kallas odmietla kritiku Európy zo strany Spojených štátov a vyzvala na to, aby Rusko bolo prinútené urobiť ústupky v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Americký minister zahraničia Marco Rubio v sobotu, zdôraznil, že kontinent musí chrániť svoju civilizáciu pred masovou migráciou.
Európa nečelí civilizačnému vymazaniu
„Na rozdiel od toho, čo niektorí tvrdia, prebudená, dekadentná Európa nečelí civilizačnému vymazaniu,“ povedala Kallas na záver bezpečnostnej konferencie v Mníchove. „Správa, ktorú sme počuli, je, že Amerika a Európa sú prepojené, boli v minulosti a budú aj v budúcnosti. Myslím, že je to dôležité. Je tiež jasné, že v niektorých otázkach sa nezhodneme a to tak aj zostane,“ dodala.
Na konferencii v Mníchove európski predstavitelia zdôraznili, že kontinent musí prevziať vedenie v oblasti obrany tvárou v tvár agresívnemu Rusku a pochybnostiam o spoľahlivosti USA, keď prezident Donald Trump narúša vzťahy.
„Buďme realistickí ohľadom Ruska. Rusko nie je superveľmoc,“ povedala Kallas a zdôraznila, že krajina je zlomená. „Najväčšou hrozbou, ktorú Rusko teraz predstavuje, je, že z rokovaní získa viac, než dosiahlo na bojisku.“
Moskva musí zodpovedať za vojnové zločiny
Šéfka európskej diplomacie vyzvala na obmedzenie veľkosti ruskej armády, aby Moskva zaplatila za spôsobené škody a bola zodpovedná za vojnové zločiny. Francúzsky minister pre európske záležitosti Benjamin Haddad podporil výzvy, aby Európa venovala menej pozornosti tomu, čo hovoria USA, a sústredila sa na posilnenie vlastných schopností.
„Myslím, že najhoršou lekciou, ktorú si môžeme z tohto víkendu odniesť, je držať sa len niektorých pekných slov, ktoré som počul v časti jeho prejavu, a stlačiť tlačidlo odloženia budíka,“ povedal Haddad o prejave Rubia. „Sústredme sa na to, čo môžeme kontrolovať, na naše zbrojenie, na podporu Ukrajiny a na hrozbu, ktorú Rusko predstavuje pre všetky naše demokracie.“