Návšteva amerického ministra vyvolala medzi poslancami spor, Ondruš hovorí o partnerstve namiesto spojenectva

Americká diplomacia podľa Ondruša v prípade krajín ako je Slovensko, ktoré vystupujú dostatočne sebavedomo, považuje za dôležité komunikovať, presviedčať ich a získavať si ich.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
ODBORY: Pracujúci na kolenách, manažéri v luxuse
Poslanec Európskeho parlamentu Branislav Ondruš počas tlačovej besedy poslanca Európskeho parlamentu, odborárov a slovenských zástupcov Európskej zamestnaneckej rady v Dome Európskej únie s názvom: Pracujúci na kolenách, manažéri v luxuse: Európa musí konať!, na ktorej predstavil súčasné (ne)fungovanie podpory zo strany zamestnávateľov nadnárodných korporácií. Bratislava, 25. február 2025. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Spojené štáty americké nie sú viac spojencom Európy ani Slovenska, je ich však možné označiť za partnera, čo nie je synonymom slova kamarát. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to skonštatoval poslanec Európskeho parlamentuBranislav Ondruš (Hlas-SD) v reakcii na návštevu amerického ministra zahraničia Marca Rubia na Slovensku. Americká diplomacia podľa Ondruša v prípade krajín ako je Slovensko, ktoré vystupujú dostatočne sebavedomo, považuje za dôležité komunikovať, presviedčať ich a získavať si ich.

Návšteva ako dôkaz významu Slovenska

„Pre mňa tá návšteva je v prvom rade dôkazom toho, že slovenská zahraničná politika je vnímaná veľmi vážne v Bielom dome,“ vyhlásil Ondruš. Na druhej strane povedal, že zámerom návštevy môže byť zlomiť Slovensko vo veci dovozu plynu z Ruska. Ak by Slovensko totiž uspelo s avizovanou žalobou proti zákazu dovozu, mohlo by podľa neho ísť o vážne prelomenie amerických obchodných snáh zaplaviť Európu americkým plynom.

Podľa podpredsedu europarlamentu Martina Hojsíka (Progresívne Slovensko) prichádza Rubio na Slovensko a do Maďarska preto, lebo premiéri týchto krajín majú najbližšie k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. „Chce (Rubio) ukázať, že áno, majú tu jasných partnerov,“ uviedol Hojsík. Pripomenul pritom, že Robert Fico bol spomínaný v spisoch Jeffreyho Epsteina ako ten, ktorý by mohol pomáhať rozvracať Európu.

Krúpa upozornil na obranu a vzťah k EÚ

Poslanec slovenského parlamentu Juraj Krúpa (SaS) v tejto súvislosti zdôraznil, že Národná bezpečnostná stratégia USA hovorí o rozoberaní Európskej únie, pričom ako rozvracači boli spomenuté aj Slovensko a Maďarsko. „Okrem jadra a atómovej elektrárne sa budú rozprávať aj o obrane,“ povedal Krúpa. Pripomenul pritom odpor súčasnej vládnej koalície k obrannej zmluve s USA. Premiér Robert Fico sa podľa neho k tejto otázke určite nevyjadrí. „Keď vystúpia, budú len spoločne kritizovať Európsku úniu,“ skonštatoval Krúpa.

Europoslanec Erik Kaliňák (Smer-SD) v tejto súvislosti povedal, že návšteva Rubia je pokračovaním návštevy Fica u Donalda Trumpa na Floride. „Primárne čomu sa budú venosť, je jednoznačne energetika a bezpečnosť,“ uviedol Kaliňák.

Viac k osobe: Branislav OndrušDonald TrumpErik KaliňákJeffrey EpsteinJuraj KrúpaMarco RubioMartin HojsíkRobert Fico
Firmy a inštitúcie: EP Európsky parlamentHlas-SDPS Progresívne SlovenskoSaS Sloboda a SolidaritaSMER-SD
Okruhy tém: Americký prezident europoslanec Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) O 5 minút 12 Opozícia

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk