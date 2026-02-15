Návšteva amerického ministra vyvolala medzi poslancami spor, Ondruš hovorí o partnerstve namiesto spojenectva

Spojené štáty americké nie sú viac spojencom Európy ani Slovenska, je ich však možné označiť za partnera, čo nie je synonymom slova kamarát. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to skonštatoval poslanec Európskeho parlamentuBranislav Ondruš (Hlas-SD) v reakcii na návštevu amerického ministra zahraničia Marca Rubia na Slovensku. Americká diplomacia podľa Ondruša v prípade krajín ako je Slovensko, ktoré vystupujú dostatočne sebavedomo, považuje za dôležité komunikovať, presviedčať ich a získavať si ich.
Návšteva ako dôkaz významu Slovenska
„Pre mňa tá návšteva je v prvom rade dôkazom toho, že slovenská zahraničná politika je vnímaná veľmi vážne v Bielom dome,“ vyhlásil Ondruš. Na druhej strane povedal, že zámerom návštevy môže byť zlomiť Slovensko vo veci dovozu plynu z Ruska. Ak by Slovensko totiž uspelo s avizovanou žalobou proti zákazu dovozu, mohlo by podľa neho ísť o vážne prelomenie amerických obchodných snáh zaplaviť Európu americkým plynom.
Rubio navštívi Slovensko a Maďarsko, v Bratislave bude rokovať o regionálnej bezpečnosti i jadrovej energetike
Podľa podpredsedu europarlamentu Martina Hojsíka (Progresívne Slovensko) prichádza Rubio na Slovensko a do Maďarska preto, lebo premiéri týchto krajín majú najbližšie k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. „Chce (Rubio) ukázať, že áno, majú tu jasných partnerov,“ uviedol Hojsík. Pripomenul pritom, že Robert Fico bol spomínaný v spisoch Jeffreyho Epsteina ako ten, ktorý by mohol pomáhať rozvracať Európu.
Krúpa upozornil na obranu a vzťah k EÚ
Poslanec slovenského parlamentu Juraj Krúpa (SaS) v tejto súvislosti zdôraznil, že Národná bezpečnostná stratégia USA hovorí o rozoberaní Európskej únie, pričom ako rozvracači boli spomenuté aj Slovensko a Maďarsko. „Okrem jadra a atómovej elektrárne sa budú rozprávať aj o obrane,“ povedal Krúpa. Pripomenul pritom odpor súčasnej vládnej koalície k obrannej zmluve s USA. Premiér Robert Fico sa podľa neho k tejto otázke určite nevyjadrí. „Keď vystúpia, budú len spoločne kritizovať Európsku úniu,“ skonštatoval Krúpa.
Rubio v Mníchove upokojoval Európu, USA chcú obnoviť transatlantickú alianciu
Europoslanec Erik Kaliňák (Smer-SD) v tejto súvislosti povedal, že návšteva Rubia je pokračovaním návštevy Fica u Donalda Trumpa na Floride. „Primárne čomu sa budú venosť, je jednoznačne energetika a bezpečnosť,“ uviedol Kaliňák.